Schaapscheerdersfeest Ter Apel; een dag vol activiteiten

TER APEL – Op 20 mei organiseert Klas O4mzc van Noorderpoort Stadskanaal van 13.00 tot 17.00 uur bij Kinderboerderij ” Het Viaduct” in Ter Apel een schaapscheerdersfeest.
Bezoekers kunnen genieten van demonstraties schapenscheren, diverse spellen, lokale lekkernijen en live-entertainment. Ook komen leden van Stichting Bovem met hun oldtimertrekkers langs.
Met een verwachte opkomst van 500 tot 1000 bezoekers belooft het een levendig en sfeervol evenement te worden voor de hele regio. Met dit feest willen de leerlingen niet alleen een leuke dag organiseren, maar ook aandacht vragen voor het ambacht van het schapenscheren en het lokale verenigingsleven versterken.
Bron: Klas O4mzc, Noorderpoort Stadskanaal