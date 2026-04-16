UWV: Overheid verwacht vaakst problemen door pensioen werknemers

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen nam in maart verder af. Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar iets minder werd, zijn de personeelstekorten voor werkgevers nog lang niet voorbij. Werkgevers verwachten de komende vijf jaar veel knelpunten doordat medewerkers met pensioen gaan. Vooral in het openbaar bestuur zijn de ervaren problemen groot. Met de pensionering van medewerkers verdwijnt er veel kennis en ervaring uit deze sector. Tegelijk neemt het werk bij de overheid al jaren toe door extra taken en meer bezwaar- en beroepszaken. Een oplossing is om kennis actief over te dragen, bijvoorbeeld door ervaren medewerkers nieuwe collega’s te laten coachen.
Veel werkgevers verwachten problemen door pensionering werknemers
Eén van de uitdagingen voor de arbeidsmarkt is de toenemende uitstroom van werknemers door pensionering. Hierdoor houden de personeelstekorten langer aan. Daarom vroeg UWV 3.500 werkgevers naar hun verwachtingen over (de gevolgen van) pensionering. Bijna vier op de tien werkgevers verwacht dat personeel de komende vijf jaar met pensioen gaat. Het percentage valt lager uit doordat veel werkgevers die meededen aan het onderzoek weinig werknemers hebben en dus ook minder vaak werknemers die de komende jaren met pensioen gaan. Van de werkgevers die met uitstroom door pensionering te maken krijgen denkt 45% dat dit een probleem wordt voor de organisatie.
Openbaar bestuur nog meer last van pensionering
In het openbaar bestuur hebben werkgevers nog vaker te maken met pensionering: 89% verwacht uitstroom doordat medewerkers met pensioen gaan en 67% van hen denkt dat dit een probleem wordt. Die problemen komen volgens de werkgevers vooral door verlies van ervaring en verlies van kennis. In het openbaar bestuur is maar liefst bijna één op de zes werknemers in de arbeidsmarktregio Groningen 60 jaar of ouder. Daarmee is het openbaar bestuur – op de transportsector na – de meest vergrijsde sector.
Bron: UWV