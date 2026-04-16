WILDLANDS keert terug in nieuw seizoen Het Echte Leven in de Dierentuin

EMMEN – Het echte leven in de dierentuin is terug met een nieuw seizoen én nieuwe dieren vanuit WILDLANDS in Emmen en Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ook hier staan cameraʼs op plekken waar bezoekers normaal niet kunnen komen.
In dit seizoen weet de jonge fokstier Yadanar niet wat hij met de olifantendames in zijn kudde aan moet. Kan de ervaren olifantenman Sibu hem op weg helpen? Ondertussen verhuist het bateleur-duo Barry en Fleur naar een nieuw verblijf, wat voor de nodige uitdagingen zorgt. En het magische verhaal van de meesterlijke misleidster Zora: de vogelpoepjesrups. Het echte leven in de dierentuin is vanaf zaterdag 9 mei om 19.00 uur te zien bij de NTR op NPO 1.
In het nieuwe seizoen wordt de roodsnaveltoekan Pablo tijdelijk gescheiden van zijn Maria voor onderzoek. Maar roodsnaveltoekans kunnen niet lang zonder elkaar. Zal Pablo zijn Maria terugvinden, of betekent uit het oog ook echt uit het hart? Ondertussen probeert de jonge baviaan Zazu een vrouwtje voor zich te winnen en zijn positie in de bavianenarena te versterken. Want zonder harem tel je niet mee. En bij de orang-oetans zorgt de puberende Sabar voor onrust; zijn hormonen gieren door zijn lijf. Zal de rust daar ooit terugkeren?
Het echte leven in de dierentuin
Het leven van de dieren wordt dag en nacht vastgelegd met verborgen en vaste camera’s, dichterbij dan je als bezoeker ooit komt. Gepassioneerde verzorgers vertellen wat hierachter schuilgaat: werken aan soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. Hartverwarmende avonturen met soms bikkelharde strijd maar ook opbloeiende relaties en nieuw leven.
Het echte leven in de dierentuin is een coproductie van NTR en I Care Producties.
Uitzending: Het echte leven in de dierentuin is vanaf zaterdag 9 mei wekelijks te zien bij de NTR op NPO 1 om 19.00 uur.
Bron: WILDLANDS en NTR