Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Het voorjaar komt er weer aan! De klok is net een uur vooruitgezet, dus het blijft ’s avonds weer langer licht. Op het land is het ook te zien: de akkers worden klaargemaakt voor het nieuwe seizoen en er wordt alweer mest uitgereden. Voor mij, als noordeling, hoort die geur echt bij het voorjaar.

Op Zuidwending zijn we druk bezig met onderhoud. We hebben nog een aantal grote werkzaamheden gepland. Die vragen tegenwoordig meer voorbereiding dan vroeger. Dat komt door nieuwe Europese regels: de Methaan Emissie Verordening (MEV).

Deze regels zijn bedoeld om de uitstoot van methaan zo veel mogelijk te beperken. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas en een sterk broeikasgas. Om hieraan te voldoen, doen we vooral twee dingen.

Ten eerste zoeken we actief naar kleine lekken en repareren we die zo snel mogelijk. Dit heet LDAR: Leak Detection And Repair. Ten tweede passen we onze werkwijzen aan, zodat we zo min mogelijk aardgas hoeven af te blazen. Dat doen we bijvoorbeeld door gas opnieuw samen te persen (hercompressie) of, als het nodig is, door kleine lokale fakkels te gebruiken.

We kijken ook of we de veiligheidssystemen op Zuidwending kunnen aanpassen zodat we in het geval van een ernstige storing minder gas afblazen. Maar soms is afblazen in een noodsituatie toch echt nodig. Daarvoor heeft de installatie een speciale afblaaspijp, de zogenoemde vent stack.

Onlangs hebben we bezoek gehad van de minister en staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei . Zij spraken met lokale bestuurders, zoals de burgemeester van Pekela en van Veendam en de provincie. Ook was er een vertegenwoordiging van bewoners uit de omgeving aanwezig. Daarnaast is een bezoek gebracht aan de evaluatieboring die Nobian uitvoert. Verder ontvingen we een delegatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onze toezichthouder. Met hen spraken we onder andere over lopende onderwerpen en over de uitvoering van de nieuwe methaanregels.

Tot slot willen we u attenderen op onze bijpraatsessie dinsdag 21 april in Dorpshuis De Wending in Zuidwending. De sessie begint om 19.30 uur, u bent welkom vanaf 19.00 uur.

Door: Olaf Zwiggelaar | Plantmanager EnergyStock