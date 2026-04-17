Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 25 april Ontdek het werk van een houtzaag-molenaar

9:00 uur – 13:00 uur Molen Bovenrijge Boltweg 18A, Ten Boer



Zaagmolen Bovenrijge mag dan de kleinste van Ten Boer zijn, veelzijdig is hij zeker. Sinds 1903 deed deze molen dienst als zaag-, polder-, pel- én korenmolen. Boer G. van Dijk bouwde hem uit liefhebberij voor eigen gebruik, en tot eind jaren vijftig draaide hij volop.

Van april tot oktober vind je hier elke zaterdagochtend molenaar Herman. Bij mooi weer zaagt hij indrukwekkend grote planken en binnen ontdek je bijzonder gereedschap zoals een draaibank, lintzaag en een bolsje. Zeker een bezoek waard!

Zondag 26 april Vogels spotten vanaf het Onner gemaal en langs het Drents Diep

13:30 uur – 16:00 uur Camping Meerwijck, bij het fietspad naar het veerpontje Strandweg 2, Kropswolde



Het broedseizoen is begonnen en dat zie je meteen langs het Drents Diep. Talloze vogels strijken neer in de polders: van witwangsterns en steltkluten tot kokmeeuwen, geoorde futen en veel eenden en ganzen.

Vaar mee met de fluisterboot van Het Groninger Landschap en geniet van het uitzicht over het vogelrijke landschap richting het Onner gemaal. Na afloop wandel je langs de oeverwal terug, met onderweg nóg meer natuur om te ontdekken. Met het pontje steek je weer over. Ga mee en laat je verrassen!

Woensdag 29 april Wat leeft er in de sloot?

14:00 uur – 14:45 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Heb jij weleens een libellelarve of een waterschorpioen van dichtbij gezien? Ga mee op ontdekkingstocht in de sloot! Met een schepnet en emmertje speur je naar allerlei kleine waterbeestjes. Gevonden? Met een zoekkaart ontdek je meteen wat je hebt gevangen.

De activiteit bestaat uit twee rondes. Kies jouw tijd en meld je aan!

Woensdag 29 april Lente- doemiddag voor de jeugd van 6-12 jaar

14:30 – 16:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Luidt het voorjaar in met verschillende soorten knutselwerkjes! Kom gezellig langs in het bezoekerscentrum Ennemaborg. Zaadbommetjes maken, veren stempelen, je eigen kabouter of uil maken, prenten (sporen) in klei, bladeren afdrukken, leef je creativiteit helemaal uit!

Vrijdag 1 meiHunzedalvaartocht met de PW 17/ Emma

09:15 – 16:30 Douwe Egberts café Brugstraat 28, Groningen

Stap aan boord van het honderd jaar oude directievaartuig PW 17 / Emma en ontdek het Hunzedal vanaf het water. Tussen mei en september vaar je met Museum aan de A vanuit Groningen naar het Zuidlaardermeer.

Samen met een gids van Het Groninger Landschap glijd je langs polders, meren en weids landschap. Een unieke kans om dit bijzondere gebied eens op een heel andere manier te beleven.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap