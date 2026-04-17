Benoeming regeringscommissaris Hersteloperatie Groningen en Noord-Drenthe

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 17 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG FLINK WAT ZON | MORGEN BUIEN EN KOELER

Ook vandaag is er redelijk wat zon, al is er gemiddeld iets meer bewolking dan gisteren. Maar het blijft droog, pas later vanavond en komende nacht is er bij ons kans op een enkele bui. De wind is meestal zwak uit zuidoost tot zuid, later uit zuid tot zuidwest. En mede door die zwakke zuidenwind loopt de temperatuur op tot ca. 19 graden.

Vannacht daalt het naar 7 graden en dan is vaak bewolkt. Morgenochtend is er een beetje zon en dan is het droog, maar morgenmiddag passeert een front met enkele buien. Maximum morgen 15 á 16 graden maar later in de middag 11 á 12 graden. Matige wind, draaiend van zuidwest naar noordwest. Zondagnacht draait de wind naar het noorden en dan is het droog, maar de temperatuur daalt dan tot 4 graden. Zondag is het ook maar 10 tot 12 graden, met zonnige perioden en stapelwolken. Een frisse dag dus.

Maandag is het niet anders en bovendien vallen er dan enkele buien. En dan komt er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind te staan. Ná maandag is het door die noordoostenwind een paar dagen zonnig en droog, maar niet warm: minimum midden volgende week rond 4 graden, maxima rond 13 graden.