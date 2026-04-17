Burgemeester Klaas Sloots: Wij zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze raadsleden

STADSKANAAL – ‘De leden van onze gemeenteraad moeten de vrijheid hebben om hun werk veilig te

kunnen doen. Onze raadsleden moeten als vertegenwoordigers van alle inwoners van de gemeente

Stadskanaal hun werk veilig en in vrijheid kunnen doen. Zij zetten zich, vaak naast hun werk en in de avonduren, in voor onze gemeente en onze democratie. Dat verdient respect’ zegt burgemeester Klaas Sloots in een ingezonden persbericht.



‘De afgelopen periode hebben meerdere raadsleden van verschillende politieke partijen te maken gehad met intimidatie, bedreiging en grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat om bewuste pogingen om mensen bang te maken, te beperken in hun vrijheid of hen het zwijgen op te leggen. Dat is onaanvaardbaar. Je mag van mening verschillen en kritisch zijn, maar een ander bedreigen en intimideren hoort daar niet bij. Fysieke dreiging, maar ook online intimidatie en bedreigingen via sociale media vormen groeiende risico’s voor onze raadsleden die we gezamenlijk serieus moeten nemen. Daarom zeg ik dit met nadruk: wie een raadslid intimideert of bedreigt, ondermijnt de democratie.



Als burgemeester sta ik, samen met de fractievoorzitters, voor een veilige werkplek voor alle raadsleden in onze gemeente. Onze democratie kan alleen werken als de mensen die haar dragen hun werk veilig kunnen doen. Dat deze veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer is, maakt het extra belangrijk dat wij ons hierover uitspreken, vanuit het bestuur, maar ook vanuit de samenleving. De weerbaarheid van

ons lokaal bestuur valt of staat namelijk met de bereidheid van inwoners om zich verkiesbaar te stellen en hun werk te doen. Als dat in gevaar komt, is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om in te grijpen.



Wij waarderen het enorm dat minister Pieter Heerma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit thema hoog op de nationale agenda heeft gezet. Hij spreekt zich actief uit over de toename van intimidatie tegen lokale politici. Hij onderstreept dat de veiligheid van raadsleden een zaak is die ons allemaal aangaat als overheid, als samenleving en als burgers. Zijn oproep om als één overheid

achter bedreigde politici te staan, onderschrijf ik volledig. Want wat landelijk wordt uitgesproken, geldt ook hier in onze gemeente.



De bescherming van de democratische rechtsstaat begint lokaal. In wijken, in buurten, in gemeenteraden. Ik roep iedereen op om die norm te handhaven: spreek je uit, meld intimidatie, en laat zien dat onze democratie weerbaar is’, aldus de burgemeester.



Bron: Klaas Sloots, Burgemeester gemeente Stadskanaal, mede namens alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Stadskanaal