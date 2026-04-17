Deelnemers scootmobieltocht De Badde maken rondje door Westerlee

OUDE PEKELA, WESTERLEE – Gisteren was het weer zover: de 3e donderdag van de maand, dus tijd voor de scootmobieltocht van de Badde! Met dank aan vrijwilliger Henk, die opnieuw een prachtige route had uitgezet.
De deelnemers vertrokken vanuit Oude Pekela, via Winschoten, naar een mooie stop in Westerlee. Op een heerlijke plek hebben ze samen genoten van koffie en thee, waarna ze de route weer vervolgden, terug naar Oude Pekela. Het weer werkte gelukkig goed mee, wat de tocht extra geslaagd maakte!
Lijkt het u ook leuk om een keer mee te gaan? De volgende tocht staat gepland op 21 mei. Aanmelden kan via de Badde: 0597 645000.
Bron en foto’s: de Badde