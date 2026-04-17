Grasnapolsky doet het onmogelijke: festival verhuist 4 weken voor aanvang van EMG & Zakkenloods naar de voormalige suikerfabriek

GRONINGEN – Met nog 4 weken te gaan tot de eerste editie van Grasnapolsky in de stad Groningen verandert het festival van locatie. Ecologisch onderzoek toonde recent aan dat er beschermde dieren leven in het EMG-gebouw. Gras houdt van groen, dus hebben de gemeente Groningen en de organisatie achter het festival alles op alles gezet om een alternatieve locatie te vinden. Dat is gelukt! Grasnapolsky verhuist in 2026 naar de voormalige suikerfabriek.

De data en de programmering blijven staan. Tijdens het hemelvaartweekend, van 14 tot en met 16 mei, brengt Grasnapolsky een diverse line-up met o.a. Glintsal, Yong Yello, Brogéal, Touki Delphine en Hiqpy en samenwerkingen met o.a. Girls To The Front, Groninger Museum, Simplon, Minerva en Kunstkantine.

Ook het randprogramma verhuist mee. De expedities die in de omgeving van de Zakkenloods en het EMG-gebouw plaatsvinden gaan door, waar nodig in aangepaste vorm.



Meer bezoekers mogelijk

Omdat het terrein van de voormalige suikerfabriek groter is dan de oorspronkelijke locatie kan Grasnapolsky meer bezoekers verwelkomen. Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe locatie. Met deze onverwachte wending wil Grasnapolsky samen met alle cultuurliefhebbers in Groningen en ver daarbuiten bouwen aan een unieke editie. ‘Koop een ticket en kom kijken of meld je aan als vrijwilliger. Samen maken we het onmogelijke mogelijk!’



Alles Wordt Altijd Anders

Mariska Berrevoets, directeur Grasnapolsky: “Grasnapolsky zet al sinds 2010 bijzonder Nederlands erfgoed in de spotlight met haar programma, vormgeving en communicatie. Na iconische locaties als Radio Kootwijk en Fabriek de Toekomst, kondigden we na een transitiejaar onze terugkeer aan met een driedaags festival bij de EMG & Zakkenloods. Bij Grasnapolsky is de locatie de headliner, de rode draad van het festival. Juist daarom is dit een tegenslag, zeker binnen het huidige uitdagende festivalklimaat. Samen met de gemeente Groningen hebben we deze week alles op alles gezet om een nieuwe plek te vinden. We zijn ontzettend blij dat dat is gelukt op een andere prachtige Groningse erfgoedlocatie, in en om de voormalige suikerfabriek. We doen daarmee ogenschijnlijk het onmogelijke. In 4 weken tijd gooien we de volledige productie om en zetten we het festival opnieuw neer op een andere plek. ‘Alles Wordt Altijd Anders’, we hadden ons thema voor Grasnapolsky 2026 niet beter kunnen kiezen.”



Gras houdt van groen

Uit een lopend ecologisch onderzoek blijkt dat het EMG-gebouw beschermde dieren huisvest, waaronder steenmarters, broedvogels en mogelijk vleermuizen. Omdat het evenement mogelijk leidt tot verstoring van deze soorten, is hiervoor een vergunning in het kader van flora- en fauna-activiteiten vereist. De gemeente heeft niet op tijd aangeven dat deze vergunning nodig was, daarom kon er door Grasnapolsky geen aanvraag meer gedaan worden bij de provincie Groningen. Gras houdt van groen en geeft daarom de dieren de ruimte door te verhuizen naar de voormalige suikerfabriek

Wethouder evenementen Manouska Molema: “Gezien de culturele en economische waarde van het festival voor de stad en de regio, heeft de gemeente nauw samengewerkt met de organisatie om een alternatieve locatie te vinden. Inmiddels is deze gevonden op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Het is voor ons van groot belang dat dit bijzondere evenement doorgang kan vinden en wij zetten ons actief in om dit op deze nieuwe locatie mogelijk te maken.”



Grasnapolsky programma

Grasnapolsky staat bekend als boetiek- en ontdekfestival dat altijd plaatsvindt op een bijzondere erfgoedlocatie. Publiek ontdekte er afgelopen jaren acts als S10, Bazart, Froukje, Zwangere Guy en Goldband. Met Hemelvaart presenteert het festival weer een programma vol te ontdekken muziek, kunst, dans, verhalen en expedities. Dat doet ze in samenwerking met Groningse partners als Kunstkantine, Museum aan de A, Simplon en NOORD.

Naast een expeditie programma over industriële geschiedenis en verborgen stadsverhalen en een prikkelend multidisciplinair randprogramma, staan opkomende artiesten zoals KABOUTERTJE PUTLUCHT, Alice Olsthoorn, GLINTSAL (met producer Faisal, bekend van IJSLAND), Yong Yello en Ratboys op het programma van Grasnapolsky.



Over het Zeefgebouw op het Suikerterrein

In de voormalige suikerfabriek in Groningen werden suikerbieten tot suiker verwerkt. De fabriek werd in 2008 door de Suiker Unie gesloten waarna de bebouwing op het terrein grotendeels werd afgebroken. Het oudste gebouw uit 1914 staat nog fier overeind. De Suiker is sinds de transformatie tot creatieve hotspot in 2018 een geliefde locatie voor festivals voor elektronische muziek. Het is voor het eerst dat een festival met een dergelijke programmering plaatsvindt bij de suikerfabriek.

Het volledige muziekprogramma:

Alexander Moto – Alice Olsthoorn – Badminton – badtime – Bricknasty – Brògeal – Dear Omen – DJ St. Paul – Eva van Manen – Figgie – Fit – Fred Goverde – Gespuys – GLINTSAL – Gonzo Bimbo – Halfpastseven – HEADS WILL ROLL – Hiqpy – Honey I’m Home – Hondenfokker – KABOUTERTJE PUTLUCHT – Kaya – Kleine Kova – Ko Kliko – L’orne – M2K – MAHA – MAIN. – MAYA MARIA – Moonloops – Naaimachine – Naga Kirana – NEWÃRK – nonchelange – Öhne Umlaut – Ontaard – Ratboys – Rens & Jaïr – segadeath – SERVICE – The ETTERS – tjels – Tom Forever – Velocity Made Good – XXJULÍA – Yong Yello

Bron: Grasnapolsky