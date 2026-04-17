DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sustrum
Bij een ongeval op de Dorfstraße/K156 in Sustrum is gistermiddag om 15.35 uur een kind zwaargewond geraakt. De vierjarige jongen fietste zonder op het verkeer te letten op de rijbaan. Hierbij werd hij door een Opel Grandland X, die uit de richting Niederlangen kwam, aangereden. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de 63 jarige automobilist ongedeerd.
Meppen
Bij een brand in een appartementencomplex in de wijk Neustadt is gisteravond een 84 jarige vrouw om het leven gekomen. De brand in een appartement op de eerste verdieping werd om 20.12 uur door een bewoner ontdekt. Hij zag rook uit het appartement komen en belde de brandweer. De brandweer trof de vrouw in een slaapkamer vol rook aan. Zij werd naar buiten gebracht, waar men heeft geprobeerd haar te reanimeren. Ze overleed korte tijd later in de ambulance. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand, die waarschijnlijk in de slaapkamer is begonnen, gedaan. De schade wordt op 30.000 euro geschat.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland