Leerlingen Dollard College actief de wijk in tijdens burgerschapsweek

WINSCHOTEN – Leerlingen van het Dollard College Campus Winschoten zijn deze week de wijk in gegaan tijdens de jaarlijkse burgerschapsweek. Met activiteiten als zwerfafval opruimen, statiegeldflessen verzamelen en onderhoudswerk rondom sportvelden zetten zij zich in voor hun omgeving.
Vrijdag waren meerdere groepen buiten de school actief. Zo hielpen leerlingen mee bij de velden van BATO en HCW en werden in de buurt plantjes uitgedeeld. Ook waren er creatieve activiteiten, zoals graffiti spuiten onder begeleiding.
Volgens Carla Ulenreef is de projectweek bedoeld om leerlingen op een praktische manier kennis te laten maken met maatschappelijke betrokkenheid. “We willen leerlingen laten ervaren dat zij zelf iets kunnen betekenen voor hun omgeving.”
Ook docent Niek Dijkstra ziet het effect van de activiteiten terug. “Als leerlingen zelf helpen met opruimen en onderhouden, krijgen ze meer respect voor hun omgeving.”
Leerling Sven werkte mee aan een opruimactie. “We waren zwerfafval aan het prikken en statiegeld aan het verzamelen. Gewoon voor de natuur zelf ook.”
Met de burgerschapsweek wil het Dollard College leerlingen laten zien dat zij ook buiten het klaslokaal iets kunnen betekenen voor hun omgeving.
Malou Vos