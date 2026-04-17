Nationale Herdenking 4 mei in de gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Op maandag 4 mei zullen burgemeester Jaap Velema en wethouders Giny Luth, Wietze Potze, Harm-Jan Kuper en Henk van der Goot aanwezig zijn bij de plechtigheden die in de gemeente Westerwolde worden georganiseerd in het kader van de Nationale Herdenking. Op de diverse locaties wordt de herdenking en kranslegging voorafgegaan door een stille tocht.
Wedderveer
Burgemeester Jaap Velema is aanwezig bij de herdenking bij het monument in Wedderveer. Om 19.40 uur loopt men vanaf de Albert Wubsbank in een stille tocht naar het monument.
Sellingen
Wethouder Giny Luth gaat naar de herdenking in Sellingen. Om 19.15 uur vertrekt men vanaf de barak bij Kamp de Beetse in een stille tocht naar het monument. U kunt deze herdenking rechtstreeks volgen bij Groningen 1.
Ter Apel
Wethouder Wietze Potze is aanwezig bij de herdenking in Ter Apel, waar men om 19.45 uur vanaf voormalige basisschool ‘Pinocchio’ in een stille tocht vertrekt naar de gedenknaald aan de Rütenbrockerweg.
Vlagtwedde
Wethouder Harm-Jan Kuper gaat naar Vlagtwedde, waar men om 19.20 uur vanaf MFA ‘t Aambeeld in een stille tocht vertrekt naar het monument aan de Kerkstraat.
Bourtange
Wethouder Henk van der Goot is aanwezig bij de herdenking in Bourtange, waar men om 19.45 uur vanaf het Informatiecentrum in een stille tocht vertrekt naar de Synagoge.
Bron: Gemeente Westerwolde