Nieuwe exposities in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het tweede kwartaal van 2026 zijn in het gemeentehuis te Sellingen twee nieuwe exposities te zien.

Expositie van Willy Tiekstra: ‘Een open boek’

In het tweede kwartaal van 2026 is in het gemeentehuis de expositie ’Open boeken’ van Willy Tiekstra uit

Vlagtwedde te bewonderen. Zij doet een boekje open over haar opmerkelijke hobby.

Willy Tiekstra is geboren in Peize en woont vanaf 1990 samen met haar man en twee dochters in Vlagtwedde. De kinderen zijn intussen al lang uitgevlogen. Jaren geleden was hun dochter op vakantie in Frankrijk en bij terugkomst nam ze voor haar een boek mee bewerkt met bloemen (open boek) en toen dacht Willy: dat kan ik ook. Het liep als een trein en de verkoop ging erg goed. Anderen dachten toen ‘dat kan ik ook’ en daarom is zij er op een gegeven moment mee gestopt.

In de tussentijd heeft zij jarenlang gewerkt als vrijwilliger bij Radio Westerwolde, daar is zij vorig jaar mee gestopt. In die periode heeft ze niet veel aandacht besteed aan een hobby . Ze maakte wel wat kleine dingetjes, maar daar bleef het bij. De boeken bleven toch haar interesse houden en daarom is zij sinds kort daar weer mee begonnen. Alleen niet meer zoals zij dat jaren geleden deed, maar op een andere manier met een eigen draai.

Naast open boeken maakt zij ook miniaturen en wanddecoraties. Wat zij ziet probeert zij te maken, maar altijd op een manier waarin haar eigen ideeën naar voren komen.

Meer info: willytiekstra@hetnet.nl



Astrid Warntjes; Stilte tussen twee werelden

Ook zijn in het gemeentehuis kunstwerken van Astrid Warntjes te zien. Uit haar schilderijen spreekt haar diepe verbondenheid met de natuur.

Astrid Warntjes is een gepassioneerd kunstenares met een diepe verbondenheid met de natuur. Onder weidse luchten ademt het land in stilte. Hier vertraagt de wereld, en krijgt de verbeelding ruimte om te dwalen. Los van het aardse, maar er toch onlosmakelijk mee verbonden.



Astrid kijkt met een opmerkzaam oog en een zacht hart naar de wereld. Ze schildert niet alleen wat ze ziet, maar vooral wat ze voelt. De werken vormen het decor voor een wereld die tegelijk herkenbaar en dromerig is. En dat is precies wat haar werk zo herkenbaar en ontroerend maakt. Met geduld en een scherp oog voor detail brengt ze de dieren en hun omgeving tot leven. Ze schildert dieren op momenten waarop hun karakter het sterkst naar voren komt. In die momenten zit iets warms, iets zachts, iets heel menselijks. Sommige werken stralen tederheid uit, andere juist kracht of alertheid. Maar ze zijn allemaal doordrongen van dezelfde liefde voor de natuur.



De schilderijen nodigen uit tot vertraging. Ze vangen geen specifiek moment, maar een gevoel van ruimte, adem en aanwezigheid. De toeschouwer blijft achter met het gevoel dat er iets is aangeraakt dat niet in woorden past, maar in het hart blijft hangen.



Bij interesse of voor meer informatie: warntjesastrid@icloud.com

Bron: Gemeente Westerwolde