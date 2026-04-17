Nieuwe raceklasse voor The Racing Day: Isle of Man Classic Superbikes naar TT Circuit Assen

ASSEN – Goed nieuws voor motorsportfans: The Racing Day voegt een nieuwe en unieke raceklasse toe aan haar programma. Het gaat om de Isle of Man Classic Superbikes, een klasse die de oversteek maakt van de legendarische Mountain Course naar het TT Circuit Assen. Op 1 en 2 augustus racen deze iconische motoren, bereden door snelle road race-coureurs, twee officiële wedstrijden tijdens het gratis toegankelijke evenement.

De road races op het Isle of Man spreken al decennialang tot de verbeelding. Miljoenen motorsportliefhebbers kennen de spectaculaire beelden van rijders als Peter Hickman en Michael Dunlop, die met ongekende snelheden door dorpen, langs stoepranden en door snelle bossecties jagen. Naast de wereldberoemde Isle of Man TT wordt jaarlijks ook de Classic TT georganiseerd op de Mountain Cours, een evenement waar legendarische motoren en topcoureurs samenkomen. Geïnspireerd door deze unieke races brengt The Racing Day nu een bijzondere primeur naar Nederland: de Isle of Man Classic Superbikes.

Tijdens het evenement op 1 en 2 augustus komen deze historische machines in actie op het TT Circuit Assen, waar zij twee officiële races rijden. Motoren die normaal gesproken alleen te zien waren tijdens de Senior TT en Classic TT maken nu hun opwachting op de ‘Cathedral of Speed’. Deze bijzondere stap is mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen de KNMV, de Britse ACU en raceorganisator LDP. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de Isle of Man-rijders de oversteek naar Assen maken om het tegen elkaar op te nemen in een volwaardige competitie.

Grote namen en unieke machines aan de start

De klasse kent nu al een bekende inschrijving. Voormalig Grand Prix-coureur en huidig road race-specialist Danny Webb verschijnt aan de start met een wel heel bijzondere machine: een Suzuki RGV500 uit 1989, waarop ooit Kevin Schwantz reed. De verwachting is dat er op korte termijn meer grote namen worden aangekondigd. Veel van deze road racers hebben nog nooit op het TT Circuit Assen gereden en zijn vooral gewend aan stratencircuits, wat deze races extra interessant maakt.De motoren variëren van 500cc tot 1300cc en stammen uit eind jaren ’70 tot in de jaren ’90. Veel van deze machines hebben een rijke historie en vormen samen een uniek en spectaculair startveld. De inschrijving is nog maar kort geopend, maar het initiatief lijkt – gezien de eerste aanmeldingen – een groot succes te worden. Het gaat niet om demonstraties, maar om échte races. Zowel op zaterdag als zondag staat er een wedstrijd op het programma.

Motorsport voor iedereen: gratis toegang en volle actie

The Racing Day kent een rijke historie en wordt sinds het jaar 2000 georganiseerd in Assen. Het succes van het evenement ligt in de unieke combinatie van auto’s, motoren en karts, gecombineerd met gratis toegang tot tribunes en taluds. Dit zorgt jaarlijks voor grote publieksaantallen en een ongeëvenaarde sfeer. Met de komst van de Isle of Man Classic Superbikes keren de motoren weer nadrukkelijk terug als belangrijk onderdeel van het race-programma. De organisatie zocht bewust over de grens naar een onderscheidende en kwalitatief sterke motorraceklasse en heeft die nu gevonden.Tijdens The Racing Day op 1 en 2 augustus kunnen bezoekers genieten van een volledig en gevarieerd raceprogramma. Van spectaculaire autoraces tot kartwedstrijden en nu dus ook deze unieke internationale motorcompetitie.

