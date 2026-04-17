Noodkreet: Sportuurtje voor ouderen in Bellingwolde dreigt te verdwijnen

BELLINGWOLDE – ‘Wie helpt ons bij het voortbestaan van ons sportuurtje?’ Dat is de oproep van een groep sportieve ouderen uit Bellingwolde en omgeving.
Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 komt deze GALM-groep bij elkaar in de gymzaal van De Meet, om onder leiding van Kaety Tack een uur lekker te bewegen. ‘Zij geeft ons, en wij hopen ook u, op een liefdevolle en deskundige wijze een heerlijk uurtje bewegen’, aldus deelneemster Ingeborg.
‘Wij zijn een groepje sportieve ouderen tussen de 60 en 80 jaar’, vertelt Ingeborg. ‘Hoewel
wij niet allemaal even soepel zijn, vinden we het wel fijn om ons bewegingsuurtje te hebben.’
Het eerste halfuur bestaat uit de warming-up, de ene keer iets pittiger dan de andere keer. Het tweede halfuur is wisselend. Dat kan een balspel zijn, zoals stuitbal. Of een racket-activiteit, zoals badminton.
‘Het vaste aantal deelnemers loopt terug’, aldus Ingeborg. En dus is het maar de vraag of de groep op deze manier kan doorgaan. ‘Wij willen zo graag dat er weer wat mensen bijkomen.’ De groep is onderdeel van gymnastiekvereniging SVI Bellingwolde.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een keer te komen kijken. De eerste twee lessen zijn gratis. Ingeborg: ‘Wij allemaal zullen u graag opnemen in ons groepje.’
Bron: Arienne Dozeman
Foto’s: SVI