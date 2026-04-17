Open avond vrijmetselarij Winschoten

WINSCHOTEN – Donderdagavond 7 mei is er voor belangstellenden een open avond bij de Vrijmetselaarsloge Moed Kracht Volharding.
Vrijmetselaarsloge ‘Moed Kracht Volharding’ nodigt belangstellenden uit voor een bijzondere bijeenkomst in haar prachtige, bijna museale vrijmetselarij werkplaats. Ze gaan een toelichting geven over wat de vrijmetselarij te bieden heeft, wat ze doen en waarom ze dit doen. Ze doen dit door middel van een aangepast rituaal, een lezing en een explicatie over enkele symbolen.
De loge is een eeuwenoude plek waar mensen samenkomen om te bouwen aan zichzelf én aan de wereld om hen heen. Een plek waar mysterieuze symboliek en moderne inzichten samenkomen. Waar het zoeken naar waarheid, zingeving en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Een plek waar je geïnspireerd wordt.
Wat kunt u verwachten:
Tussen 19:30 en 19:45 uur: ontvangst met koffie / thee in de antichambre.
De voorzittend meester, zal u welkom heten en iets vertellen over wat u deze avond te wachten staat. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de tempel / werkplaats voor een aangepast ritueel, lezing en explicatie van enkele symbolen.
Tenslotte verzamelen de aanwezigen zich in de voorhof, waar onder het genot van een hapje en een drankje vragen kunnen worden gesteld en ze kunnen napraten.
Adres: Logegebouw Winschoten, Burgemeester Venemastraat 8 in Winschoten.
De avond begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en eindigt rond 22.00 – 22.30 uur. Er is een verplichte aanmelding.
Bron: Ruben Kruizinga