Oude Pekela wint verkiezing ‘Mooiste ommetje van Groningen’

OUDE PEKELA – Het ommetje van Oude Pekela is gekozen tot Mooiste ommetje van Groningen. De bedenkers van de route winnen de volledige aanleg ervan door Landschapsbeheer Groningen, ter waarde van 10.000 euro. De prijs werd op 16 april uitgereikt in het provinciehuis.

De jury prijst de route omdat deze het unieke karakter van het veenkoloniale dorp op een afwisselende en verrassende manier laat zien. De wandeling start bij de Joodse begraafplaats en voert langs markante plekken in Oude Pekela, zoals het standbeeld van communistenleider Fré Meis, de Sint Willibrorduskerk, het beeld van de Scheepsjoagers en het uitzicht op molen De Onrust. De route is ruim 6 kilometer lang. Het ommetje is bedacht en ontworpen door Dorpsbelangen Pekela, de gemeente Pekela, het waterschap, maatschappelijke organisaties en een fysiotherapiepraktijk.

De overwinning in de verkiezing is een mooie erkenning voor de inzet en creativiteit van de Pekelders, vrijwilligers onder aanvoering van wandelcoach Rita Visser. Het ommetje van Oude Pekela kan met het gewonnen geldbedrag nu echt op de kaart worden gezet. Ook wordt het ommetje aangesloten bij het zogeheten routebureau en de ANWB, waardoor ook mensen van buiten wandelend kunnen genieten van ons ‘schiere Pekel’.

Maar daar blijft het niet bij want de overwinning smaakt naar meer. ‘Ommetjeswerkgroep Pekela’ heeft het plan opgevat om alle ommetjes in de gemeente op elkaar aan te sluiten. ‘Dan maken we er in navolging van het Pieterpad het Pekelpad van’, klonk het enthousiast.

Tips en advies voor alle inzendingen

Zeven dorpen deden mee aan de verkiezing. Naast Oude Pekela waren er inzendingen uit Borgercompagnie, Boven Pekela, Doodstil, Finsterwolde, Niehove en Zuidhorn. Alle inzendingen kregen een juryrapport met tips en advies om hun ommetje verder te ontwikkelen. Deze kansrijke ommetjes kunnen via andere wegen alsnog financiering krijgen en uitgevoerd worden.

Tien extra ommetjes in 2027

De verkiezing sluit aan bij de provinciale Loopagenda, waarin staat dat er in 2027 tien extra dorpsommetjes gerealiseerd moeten zijn. In Groningen bestaan er nu 46 ommetjes, te vinden op routesingroningen.nl. Nieuwe ideeën kunnen worden ingediend via de website van de provincie.

Jury

De jury bestond uit Marco Glastra (directeur Groninger Landschap), Riek Guikema (Landschapsbeheer Groningen), Kees Terwisscha van Scheltinga (belangenbehartiger ANWB Noord-Nederland) en Gerda Steenhuis (voorzitter Groninger Dorpen).

Initiatiefnemers

De verkiezing is een initiatief van de provincie Groningen, Groninger Dorpen, Landschapsbeheer Groningen en Routebureau Groningen. De verkiezing is georganiseerd om de leefbaarheid van dorpen te versterken: door mensen meer te laten wandelen, hun trots op het eigen dorp te vergroten en het verhaal van landschap, natuur, cultuur en geschiedenis zichtbaar te maken.

Bron: Provincie Groningen en Gemeente Pekela

Foto’s ingezonden door Esther Boekhold en Provincie Groningen