Plantenruil ‘Plus’ 25 april op de Boschplaatse in Blijham

BLIJHAM – Opnieuw organiseert Groei en Bloei Winschoten e.o. een plantenruil ‘Plus’.
Nu het voorjaar is, zijn we weer druk in de tuin. Soms zijn er dan planten over die bijvoorbeeld te groot zijn geworden en gedeeld moeten worden, of zijn er veel stekken of planten die zichzelf vermeerderd hebben. Of zaad van allerlei planten. Met de planten- en zadenruil wisselen deze planten en zaden van eigenaar. De planten krijgen een mooie nieuwe bestemming en je gaat zelf ook naar huis met een nieuwe aanwinst! Zorg wel dat de planten en zaden duidelijk gelabeld zijn.
Iedereen is welkom.
Naast de planten- en zadenruil zijn er tal van andere kramen: keramiek voor in de tuin, de Bijenvereniging, tuinboeken (tweedehands), Madre Rosetta jam, Rhodohypoxis bollen, moestuinplantjes zoals tomaat, courgette en pompoen, producten uit de Smederij, enz. En er is koffie, thee en iets lekkers verkrijgbaar (tegen een kleine vergoeding). Tijdens de plantenruil kan ook een wandelingetje gemaakt worden op het prachtige landgoed. Kortom, laat je inspireren op deze plantenruil ‘Plus’!
Praktisch
De plantenruil is op 25 april van 10-12 uur. Om 10.30 uur is de formele aftrap voor de plantenruil. Tot die tijd kunnen de leden van Groei en Bloei planten inbrengen en kan iedereen rondkijken.
Adres Boschplaatse: Oosteinde 46 Blijham.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
LET OP: Oosteinde is een drukke weg. Parkeren moet aan de secundaire weg.
Bron: Ria Hogervorst