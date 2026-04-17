Politie onderzoekt explosie bij woning in Emmen

EMMEN – De politie doet onderzoek naar een explosie die afgelopen nacht rond 3:10 uur plaatsvond bij een woning aan de Landschaplaan in de wijk Angelslo in Emmen. Er raakte bij het incident niemand gewond, maar de woning liep aanzienlijke schade op.
De politie spreekt met betrokkenen en omwonenden en de Forensische Opsporingsdienst doet ter plaatse onderzoek. Daarnaast zijn er al camerabeelden veiliggesteld.
De politie is daarnaast nog op zoek naar meer informatie over dit incident. Heb je iets verdachts gezien of gehoord en dit nog niet met ze gedeeld? Of heb je wellicht camerabeelden waarop tussen 2:00 en 4:00 uur iets verdachts is te zien in de omgeving van de Landschaplaan? Neem dan contact op. Ieder detail kan belangrijk zijn. Je bereikt de politie via 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Bron: Politie Drenthe