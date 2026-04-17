Rode Kruis Noord-Nederland zoekt 80 nieuwe vrijwilligers voor evenementen

NOORD NEDERLAND – Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties.
Afgelopen jaar zette het Rode Kruis Noord-Nederland 380 vrijwilligers in op meer dan 800 evenementen. Sommige evenementen hebben duizenden bezoekers, zoals een hardloopevenement of muziekfestival, andere zijn kleinschaliger, bijvoorbeeld een voorstelling in MartiniPlaza. Vrijwilligers van het Rode Kruis werken meestal in en rond hun eigen dorp of stad.
Vrijwilliger Dennis Gerding is nu drie jaar actief als eerstehulpverlener. Hij begon dicht bij huis, maar gaat nu naar evenementen in heel Nederland. Zo staat hij langs het parcours van de Cascaderun in Hoogeveen, maar ook bij de grote medische post op de Zwarte Cross in de Achterhoek. “We werken altijd in een gezellig team, en het geeft een geweldig gevoel als we na afloop kunnen zien dat alles goed is verlopen en mensen tevreden geholpen zijn.”
Trainen voor een noodsituatie
Het Rode Kruis wil snel extra vrijwilligers opleiden, zodat ze hun EHBO-diploma op zak hebben voor de evenementen in de zomer. Tijdens deze evenementen zorgen de vrijwilligers ervoor dat aanwezigen veilig mee kunnen doen, maar worden zij ook getraind voor echte noodsituaties, zoals een overstroming, extreem weer of andere calamiteiten. Daarvoor heeft de noodhulporganisatie ook genoeg vrijwilligers nodig, die snel getroffen mensen kunnen helpen. In het verleden ondersteunde het Rode Kruis onder meer tijdens de coronacrisis en de overstromingen in Limburg.
Gratis EHBO-cursus
Als nieuwe vrijwilliger begin je met een gratis EHBO-cursus, die je voorbereidt op de meest voorkomende soorten letsel. In een uitgebreide online training leer je alles over zaken als veiligheid, verwondingen en hoe je moet handelen. Op de praktijkdag ga je echt oefenen met handelingen als reanimatie, de stabiele zijligging en verbanden aanleggen. Na deze basis EHBO-cursus kun je je verder specialiseren.
Bron: Veerle Neijboer