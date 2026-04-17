Stones Sessions: tribute aan The Rolling Stones in Veendam

VEENDAM – Vrijdag 24 april 2026 staat theater vanBeresteyn volledig in het teken van rock-‘n-roll met Stones Sessions. Deze energieke tributeband brengt een ode aan de gouden jaren van de legendarische band The Rolling Stones en neemt het publiek mee terug naar een tijdperk waarin muziekgeschiedenis werd geschreven.
Tijdens deze avond duikt Stones Sessions diep in de iconische periode waarin albums als Let It Bleed, Sticky Fingers en Exile on Main Street het levenslicht zagen. Een tijd waarin alles wat de band aanraakte veranderde in goud en hun status als één van de grootste rockbands ooit definitief werd gevestigd.
Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond vol klassiekers, met onder andere Sympathy for the Devil, Gimme Shelter en Brown Sugar. Daarnaast passeren ook minder bekende parels de revue en is er een uitgebreide toegift met hits uit latere jaren.
De muziek wordt afgewisseld met boeiende en roemruchte verhalen over het turbulente leven van de Stones, waardoor een compleet en meeslepend beeld ontstaat van deze invloedrijke band. Stones Sessions belooft een avond die niet alleen muzikaal overtuigt, maar ook de sfeer en energie van de originele concerten voelbaar maakt.
Datum: Vrijdag 24 april 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn