Van parade tot vrijmarkt: Stadskanaal viert twee dagen Knoalster Koningsfeesten

STADSKANAAL – Op zondag 26 en maandag 27 april 2026 vult het centrum van Stadskanaal zich met muziek, activiteiten en gezelligheid. De Knoalster Parade, de Knoalster Nacht en de Koningsdag Vrijmarkt gaan naadloos in elkaar over en bieden twee volle dagen feest voor jong en oud. Georganiseerd door Stichting City Events Stadskanaal in samenwerking met WIE Events.
Zondag 26 april | Knoalster Parade | 17.00 – 21.00 uur
Om 17.00 uur vertrekt de optocht vanaf het plein bij de Rooms-Katholieke Kerk aan de Poststraat. Kinderen op versierde fietsen, de versierde motoren van Riders for Friends, Jeugdbrandweer, oldtimers en de mascottes Loek en Stitch trekken via de Hoofdstraat en Europalaan naar het Stadshart en de Stadstuin.
Om 18.00 uur openen kinderburgemeester Sophie Huisman en burgemeester Klaas Sloots officieel de avond, gevolgd door de prijsuitreiking voor de mooiste versierde fiets. Daarna verspreiden de activiteiten zich over drie locaties:
- Stadstuin & Raadhuisplein: dansgroep, spelletjes, schminken verzorgd door Stichting Mamasthee,
suikerspinnen, springkussens, ballonnenclown en kinderdisco met DJ.
- Stadshart: brandjes blussen met de Jeugdbrandweer, oldtimers en versierde motoren.
- Oude Markt: reuzenrad van 36 meter, talent op het podium en disco voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Zondag 26 april | Knoalster Nacht | 21.00 – 03.00 uur
Na de Parade gaat Stadskanaal door. Vijf locaties in het centrum bieden voor elk wat wils:
- Menistenplein: Pop/rock band
- Raadhuisplein: DJ Feest
- Europaplein – Rotary: DJ
- Oude Markt: Dance
- Navolaan: Nederlandstalig
De foodkramen zijn ook tijdens de Knoalster Nacht open.
Maandag 27 april | Koningsdag Vrijmarkt | 08.00 – 18.00 uur
Op Koningsdag staat het centrum in het teken van de vrijmarkt. Vanaf 08.00 uur verkopen inwoners door het gehele centrum hun spullen. Vanaf 12.00 uur is er live muziek op vier podia: Menistenplein (pop/rock), Europaplein (band), Oude Markt (dance) en Navolaan (Nederlandstalig). Op de Oude Markt staat het reuzenrad, treden regionale artiesten op en is er een Kindermarkt met live muziek in de Kanaalpassage.
Bron: Stichting City Events
Foto’s: Nick Leffers van Vang de Sfeer Productie