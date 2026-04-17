Wat weet jij over hartfalen? Vijf feiten en fabels

EMMEN – Elke dag sterven 22 Nederlanders aan de gevolgen van hartfalen. Hartfalen is een ziekte die steeds erger wordt omdat het hart niet goed genoeg pompt. Hoe herken je hartfalen? En zijn er medicijnen die je hart weer beter kunnen maken? Cardioloog Solmaz Assa zet vijf feiten en fabels over hartfalen op een rij.





Een hartstilstand is hetzelfde als hartfalen: fabel

‘Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Het pompt te weinig bloed rond. Meestal ontstaat hartfalen langzaam. Het hart gaat steeds verder achteruit. Bij een hartstilstand stopt het hart plotseling met pompen. Je raakt bewusteloos en dit is levensgevaarlijk.’





Hartfalen komt vaker voor bij mannen: fabel

‘Dat is onjuist. Hartfalen komt bij vrouwen zelfs iets meer voor dan bij mannen. Naar schatting zijn er in Nederland 242.000 mensen met hartfalen: 113.000 mannen en 129.000 vrouwen. Treant heeft een speciale hartpoli voor vrouwen omdat hartproblemen bij vrouwen soms moeilijker te herkennen zijn dan bij mannen.





Vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden zijn klachten van hartfalen: feit

‘De drie meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid en het vasthouden van vocht (opgezette benen, enkels of buik). De klachten van hartfalen verschillen per persoon en zijn soms vaag. Andere klachten zijn onder andere kriebelhoest (vooral bij plat liggen), onrustig slapen en ’s nachts vaak moeten plassen, koude handen en voeten en problemen met concentratie of geheugen. Heb je last van deze en/of andere klachten? Ga dan meteen naar je huisarts.’





Een hoge bloeddruk kan leiden tot hartfalen: feit

‘Langdurige hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van hartfalen. De hartspier wordt dikker en stijver als het hart tegen een hoge druk in moet pompen. Het hart werkt hierdoor op den duur minder goed. Andere oorzaken zijn een hartinfarct die de hartspier beschadigt en hartaandoeningen die het hart overbelasten waardoor de pompfunctie van het hart achteruitgaat.’





Medicijnen kunnen de klachten van hartfalen verminderen: feit

‘Dankzij de juiste medicijnen en gezond leven, kunnen de klachten bij hartfalen verminderen. Door de medicijnen hoeft je hart minder hard te werken. Zo kunnen de klachten minder worden en voel je je beter. Er zijn ook andere behandelingen mogelijk. Als enige ziekenhuis in Drenthe kunnen mensen bij ons terecht voor een dotterbehandeling om een vernauwd bloedvat rond je hart weer open te maken. Welke behandeling nodig is, hangt van je klachten af.’





Zorg goed voor je hart – oproep cardioloog

Solmaz Assa werkt bij Treant als cardioloog: ‘Je hart werkt dag en nacht voor je. Toch sta je daar vaak niet bij stil. Door gezond te eten, genoeg te bewegen, niet te roken en je bloeddruk te controleren, kun je veel problemen voorkomen. Wacht niet tot je klachten krijgt, maar kom in actie. Goed zorgen voor je hart vandaag, maakt morgen een groot verschil.’





Voorlichting over hartfalen op 21 april in Emmen

Voor wie meer wil weten over hartfalen of hartgezondheid kan op dinsdag 21 april tussen 10.00 en 15.00 uur terecht in de centrale hal van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Cardiologen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van Treant staan hier klaar om vragen te beantwoorden en voorlichting te geven over hartfalen. Daarnaast kunnen mensen hun bloeddruk laten meten. Aanmelden is niet nodig.

Bron: Treant