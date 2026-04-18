Bato op weg naar het kampioenschap

WESTERLEE – Bato pakte opnieuw de overwinning, deze keer in de uitwedstrijd tegen Westerlee, waar de eindstand bij rust al was bereikt, namelijk 1-3.
De ploeg van trainer Martijn Drent staat met nog twee wedstrijden te gaan met één been in de 4e klasse. De blauw-witten staan zes punten los van de op de tweede plek staande VV Pekela en met een veel beter doelsaldo moet het wel heel raar lopen dat het nog mis kan gaan voor de Winschoters.
In de wedstrijd tegen Westerlee was het vooral in de eerste helft een groot klasseverschil tussen beide ploegen. Het was nog haast een wonder dat de thuisploeg vlak voor rust door Jesper Brouwer de 1-3 maakte. Daarvoor was het al twee keer prijs geweest door de sterk spelende aanvoerder van Bato, Niels van Delden. De eveneens goed spelende Martijn Mulder had tussendoor al met een fantastische lob doelman/trainer Wilfred Meulenbelt in de luren gelegd.
Bato kan zich in de eerstvolgende wedstrijd op 9 mei uit bij Nieuwolda officieel tot kampioen laten kronen.
Tekst en foto’s: Gert Meulman