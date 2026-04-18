De jeugdvisavonden beginnen weer bij hengelsportvereniging Westerwolde

VLAGTWEDDE – Op woensdag 22 april begint hengelsportvereniging Westerwolde met haar jeugdvisavonden. De volgende visavond is op dinsdag 28 april en de laatste woensdag op 6 mei.
Vertrek elke avond om 18.15 uur vanaf speciaalzaak van Hoorn te Vlagtwedde. Vissen tot 20.00 uur, ergens in de omgeving van Vlagtwedde. Ouders en begeleiders zijn van harte welkom, maar laat de jeugd zoveel mogelijk alleen vissen. Op dit moment hebben zich 26 kinderen opgegeven.
Opgave voor 22 april. Mocht je zelf geen hengel hebben dan zijn er leenhengels beschikbaar. Kom je op de fiets dan zijn er van en naar het viswater begeleiders aanwezig.
Op woensdag 6 mei is de laatste avond van de jeugdcompetitie. Er wordt tot 20.00 uur gevist. Na afloop gaan ze naar partycentrum Rendering voor een hapje en drankje. Vervolgens is de prijsuitreiking met voor iedereen prijs en voor de nr. 1, 2, 3 een beker.
Je kunt je opgeven door je naam en telefoonnummer in te leveren bij van Hoorn dierenspeciaalzaak of via mail: info@hsvwesterwolde.nl
Bron: Jan Steenhuis