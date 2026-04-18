Donatie van € 2.200 voor team Winkler Prins Alpe d’HuZes

VEENDAM – Donderdag ontving team Winkler Prins Alpe d’HuZes een mooie donatie van € 2.200,- van de Stichting Vrienden van Winkler Prins. Joyce Renia nam de donatie namens het team in ontvangst uit handen van mevrouw Van Selling en meneer Spelde.
De Stichting Vrienden van Winkler Prins zet zich in voor het ondersteunen van leerlingen en onderwijsactiviteiten van Winkler Prins, met als doel gelijke kansen en brede ontwikkeling te bevorderen. Daarbij heeft de stichting ook oog voor initiatieven waarin persoonlijke inzet, betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenkomen.
Alpe d’HuZes is zo’n initiatief. Jaarlijks komen zo’n 5.000 deelnemers in beweging om, fietsend, hardlopend of wandelend, de Alpe d’Huez te beklimmen. Met dit bijzondere evenement wordt geld ingezameld voor kankeronderzoek en voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Alles onder het motto: Opgeven is geen optie.
De steun van de Stichting Vrienden van Winkler Prins sluit goed aan bij de gedachte achter Alpe d’HuZes: samen bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf. De school is trots team Winkler Prins Alpe d’HuZes en waardeert de betrokkenheid van de stichting bij dit bijzondere doel.
Bron en foto: Peter Panneman