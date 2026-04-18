Gezelligheid op de eerste Voorjaarsmarkt in Bourtange

BOURTANGE – Tijdens de jaarlijkse Voorjaarsmarkt in Vesting Bourtange was het zaterdag gezellig druk. Bezoekers trokken langs de kraampjes, genoten van optredens en ook het kinderplein kon rekenen op veel belangstelling. Ook morgen, zondag, is de voorjaarsmarkt geopend.
De Voorjaarsmarkt biedt een scala aan activiteiten en voor bezoekers van alle leeftijden. Ze genieten van optredens van artiesten, de kraampjes, de muziek en de lekkernijen die aangeboden worden. Kinderen vermaken zich prima op het kinderplein. Uiteraard zijn ook de winkels in de vesting helemaal in voorjaarstemming en is het op de terrassen goed vertoeven.
Een bezoeker komt graag terug naar de markt. “We komen eigenlijk altijd naar de Voorjaarsmarkt, de Herfstmarkt en de Kerstmarkt. Die oude huisjes maken het hier anders dan andere markten.”
Ook op het kinderplein was het een geslaagde dag. “Wij doen dit voor minder bedeelde kinderen en kinderen met een beperking. De collectebus is vandaag al voor de tweede keer leeggehaald.”
Zondagmiddag verzorgt het exercitiepeloton van Bourtange om 15.00 uur een spectaculaire demonstratie kanonschieten. U doet een stap terug in de tijd en ervaart de kracht en grandeur van historische kanonnen terwijl ze hun donderende saluutschoten afvuren.
De markt is zondag van 11.00 tot 18.00 uur geopend . De musea zijn tot 16.30 uur open. Als u een entreekaart koopt voor de musea, is de markt vrij toegankelijk.
