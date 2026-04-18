Inwoonster van Westerwolde aangehouden in onderzoek steekincident Friesland

NOARDBURGUM – In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april kwam omstreeks 02:00 uur een melding binnen van een vechtpartij aan de Reiddekerstrjitte in Noardburgum. Hierbij zouden meerdere personen betrokken zijn. Agenten ter plaatse troffen in de omgeving een minderjarige jongen uit de gemeente Tytsjerksteradiel met snij- dan/wel steekverwondingen aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Direct is een onderzoek gestart naar wat er is gebeurd.
Aanhoudingen
Op basis van informatie ter plaatse heeft de politie korte tijd later twee mannen aangehouden bij een nabijgelegen woning. Agenten zijn de woning binnengegaan en hebben hier nog eens zes verdachten aangehouden.
Het gaat om drie 18-jarige mannen uit Zutphen, Dokkum en Heerenveen; een 20-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel; een minderjarige man uit Velp; een 18-jarige vrouw uit de gemeente Westerwolde en twee minderjarige vrouwen uit Franeker en Leeuwarden. Zij zitten vast en worden verhoord.
Onderzoek
De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie er bij het incident betrokken waren. Agenten hebben met meerdere getuigen gesproken, er is forensisch onderzoek verricht, ze doen buurtonderzoek en kijken naar camerabeelden.
Bron: Politie Friesland