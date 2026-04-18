DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gisteren voerde de politie, samen met diverse partners, uitgebreide inspecties uit in het werkgebied van het politiebureau van Papenburg. De operatie richtte zich met name op de gebieden Papenburg, Dörpen en Werlte. Deelnemende instanties waren onder andere het douanekantoor van Emden, de belastingdienst van Papenburg, het district Emsland en lokale gemeenten.

De inspecties richtten zich op mogelijke overtredingen van de belasting-, bouw- en arbeidswetgeving, evenals op strafbare feiten met betrekking tot illegale kansspelen. Ook werden diverse huiszoekingen uitgevoerd.

Tijdens de operatie werden in totaal 47 commerciële panden – waaronder restaurants, dienstverleners en kleine bedrijven – geïnspecteerd. Er werden talrijke overtredingen geconstateerd: zo namen agenten in Papenburg bij een supermarkt illegaal vuurwerk in beslag. In een snackbar in Dörpen werden diverse vermoedelijke gevallen van zwartwerk en een vervalst identiteitsbewijs aangetroffen. Ook werd een aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen; de herkomst hiervan wordt momenteel onderzocht.

In een kapsalon in Werlte werden overtredingen van de verblijfswet en vervalste identiteitsdocumenten aangetroffen. Op andere locaties, voornamelijk in de omgeving van Papenburg, deelden agenten bekeuringen uit voor overtredingen van onder meer de Wet op de verplichte ziektekostenverzekering en de Wet ter bestrijding van zwartwerk. Daarnaast werden een verboden wapen (een stroomstootwapen) en ander bewijsmateriaal in beslag genomen. In één geval werden op een reeds officieel verzegeld terrein in Papenburg personen aangetroffen en van het terrein verwijderd.

Er werden talrijke identiteitscontroles uitgevoerd en diverse strafrechtelijke en administratieve procedures gestart. Verdere maatregelen en evaluaties zijn nog gaande.

De politie beschouwt de operatie als een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van illegale activiteiten en de versterking van de veiligheid in de commerciële sector.

Woensdag vond tussen 11:00 en 13:40 uur op een parkeerplaats aan het Hauptkanal links 79-81 in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een onbekende bestuurder heeft tijdens het parkeren of wegrijden een zilverkleurige VW Golf beschadigd. De schade bevindt zich aan de linker achterkant van het voertuig. De bestuurder is vervolgens gevlucht zonder het ongeval te melden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.

Dinsdag zijn om 10:00 uur bij de verkeerslichten op de kruising van de Rathausstraße en het Hauptkanal (rechts) in Papenburg een elektrische driewieler en een bakfiets tegen elkaar gebotst. Volgens de eerste bevindingen staken beide voertuigen tegelijkertijd de Rathausstraße over toen ze met elkaar in botsing kwamen. Door de botsing viel de bestuurder van de elektrische driewieler. Ook de elektrische driewieler liep schade op. Na het ongeval informeerde de bestuurder van de bakfiets naar de toestand van de gewonde bestuurder. Beiden verlieten vervolgens de plaats van het ongeval. Later werd vastgesteld dat de bestuurder van de elektrische driewieler gewond was. De politie verzoekt om informatie om de omstandigheden van het ongeval volledig op te helderen en de bestuurder van de bakfiets te identificeren, die nog steeds niet is geïdentificeerd. Getuigen, in het bijzonder de bestuurder van de bakfiets, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op telefoonnummer 04961/926-0.

Dinsdagochtend reed rond 5:20 uur een 53-jarige man reed op zijn e-bike over het fietspad langs de Rheiderlandstraße richting de scheepswerf Meyer Werft. Kort na de kruising met de Bokeler Straße, ter hoogte van de verkeerslichten, kwam hij een tegemoetkomende fietser tegen die, volgens de huidige informatie, zonder verlichting reed. Om nog onbekende redenen botsten de twee fietsers. De 53-jarige man viel en liep lichte verwondingen op. Ook zijn e-bike raakte beschadigd. De onbekende fietser vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval zonder de gewonde man te helpen of zijn persoonsgegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Meppen

Gistermiddag is rond 17:10 uur in een schuur in het Bokeloher Feld-gebied bij Meppen brand uitgebroken. Een buurman zag rook uit het gebouw komen en waarschuwde direct de brandweer. Bij aankomst troffen de brandweerlieden de schuur volledig in vlammen aan. Ondanks de snelle bluswerkzaamheden werd het gebouw volledig verwoest.

In de schuur stonden onder andere een heftruck, diverse jacuzzi’s, een zitmaaier en verschillende meubelstukken opgeslagen, die allemaal door de brand zijn vernietigd. Brandweerlieden uit Meppen, Berßen en WTD 91 (Bundeswehr Technical Center for Weapons and Ammunition ) rukten met een groot aantal manschappen uit en voerden bluswerkzaamheden uit.

De eerste bevindingen wijzen erop dat de brand mogelijk is ontstaan ​​in het verlaagde plafond, waar stro was opgeslagen. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. De geschatte materiële schade bedraagt ​​ongeveer € 100.000. De plaats van de brand is beveiligd en het onderzoek is gaande.

Lathen

Gisteren vond, rond 13:40 uur op de kruising van Buchenweg en von-Stauffenberg-Straße in Lathen een verkeersongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 52-jarige vrouw in een Skoda Octavia op de Buchenweg en wilde ze linksaf slaan naar de von-Stauffenberg-Straße. Om nog onbekende redenen botste ze frontaal tegen een boom. De bestuurster raakte zwaargewond bij het ongeval, terwijl haar 14-jarige passagier lichte verwondingen opliep. Beiden werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland