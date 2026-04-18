Medio mei opent de expositie ‘Geworteld’ in MOW/ Museum Westerwolde

Vanaf 17 mei 2026 duik je in de fascinerende wereld van bomen en bossen, mét aandacht voor Groninger landschappen, speciaal Westerwolde. Meer dan 30 kunstenaars schijnen elk hun eigen licht op het verschijnsel bomen, in diverse stijlen en materialen. Kinderen kunnen aan de slag met een eigen beleefroute.
Bomen in landschappen
Oude beuken geven schaduw aan boerderijen. Rijen populieren omzomen rechte wegen. Dikke eiken geven karakter aan kronkelige zandpaden. Wanneer je door het Groninger land beweegt, door bossen, langs landerijen, dorpen of water stuit je op vele soorten bomen, elk met een eigen uitstraling, een eigen karakter, een eigen verhaal.
Bomen zijn veel meer dan beeldbepalende elementen in het landschap. Het zijn stille getuigen van de geschiedenis en spelen een rol in talrijke verhalen en mythen. En, hoe staat het met het sociale leven van bomen? Communiceren bomen via hun wortelstelsel, schimmelculturen en in boomkruinen?
Over het wold in Westerwolde
Westerwolde kent een lange historie als bosrijk gebied, wat al terugkomt in de naam: Wold, ruwweg een afgeleide van woud. Je vindt hier het oudste bos van Groningen en met name rond Ter Apel al een een eeuwenoud gebied voor bosverpozing (en bosbouw). De zuidelijke zandgronden leenden zich goed voor de groei van eiken. Kunstenaars Johannes Warnardus Bilders en Marie Bilders-van Bosse werden geraakt door ‘de wodanseiken’ van Westerwolde en lieten zich hier inspireren. Deze kunstenaarsfascinatie zet zich tot de dag van vandaag voort.
Exposanten
In de tentoonstelling tref je werk van:
AKMAR, Anne Marie Boelens-Tomassen, Sonja Cabalt, Aleida van Dijk, Marco Dijkstra, Gerjanne Dirksen, An Feyfer, Annemarie van Buuren in samenwerking met Aly Freije, Mineke Gravers, Ellen Holleman, Marian Hulshof, Margot Kat, Rona Mathlener, Ietje Meerman, Marjorie Noë, Krista van Norel, Miyo Ota, Lena Rainy, Chrystl Rijkeboer, Marike van Ringen, Gea Schenk, Hagar Schuringa, Wilma Stegeman, Gerda Ten Thije, Veerle Thoben, Sabina Timmermans, Sander Jorn Vermeulen, Moniek Westerman, Marijke ten Wolde en Weronika Marianna.
Bron: MOW/Museum Westerwolde