Meerdere aanhoudingen tijdens de Week tegen Ondermijning

REGIO – Deze week stond bij de politie in het teken van de Week tegen Ondermijning.
Ondermijning is criminaliteit waarbij de onderwereld gebruikmaakt van de bovenwereld. Denk aan drugslabs in woonwijken, witwassen via ogenschijnlijk normale bedrijven of het uitbuiten van kwetsbare personen. Dit heeft direct invloed op jouw veiligheid en leefomgeving.
In de omgeving van Hoogezand, Sappemeer, Veendam, Pekela’s en omliggende dorpen, heeft de politie extra aandacht besteed aan het herkennen én aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De politie voerde de afgelopen week extra controles en toezicht uit in de wijken, zowel opvallend als onopvallend. Daarbij zijn aanhoudingen verricht in uiteenlopende zaken verricht.