Paul Rila en Aad Nieveen genomineerd voor de Witte Anjer Prijs 2026

VEENDAM, STADSKANAAL – Veendammer Paul Rila en Knoalster Aad Nieveen zijn genomineerd voor de Witte Anjer Prijs 2026.
Alle Commissarissen van de Koning hebben op verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag vanuit het hele land twee voordrachten gedaan namens hun provincie. Deze 24 genomineerden maken op donderdag 11 juni tijdens een feestelijke uitreiking in Den Haag kans op de Witte Anjer Prijs 2026. Namens de provincie Groningen is ook Aad Nieveen uit Stadskanaal genomineerd.
Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit aan mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen en hun thuisfront. De Witte Anjer is het symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. In 2026 staat de prijs in het teken van een belangrijk, maar vaak onderbelicht deel van de veteranengemeenschap: het thuisfront. Met de editie van 2026 wordt erkenning gegeven aan mensen uit de directe en ruimere omgeving van veteranen die voor hen van onschatbare waarde zijn. Zoals partners, familieleden, buren, collega’s en mantelzorgers. Via deze nominatie en de prijs worden deze stille krachten zichtbaar gewaardeerd voor hun inzet.
