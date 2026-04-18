Politie deelt bekeuringen uit in Wildervank

WILDERVANK – Gisteravond heeft de politie in Wildervank meerdere bekeuringen uitgeschreven.
Gisteravond kreeg de politie een melding over meerdere jeugdigen die overlast zouden veroorzaken in Wildervank. Meerdere eenheden gingen ter plaatse. Dit heeft geleid tot meerdere bekeuringen, onder andere voor opgevoerde fatbikes en het fietsen met een telefoon in de hand. Ook spraken agenten jongeren aan op hun gedrag.
De politie doet een beroep doen op alle inwoners in dit werkgebied: Veel overlastsituaties kunnen vaak al worden opgelost door elkaar op een normale manier aan te spreken op gedrag. Dat voorkomt escalatie én inzet van politie. Daarnaast vraagt de politie ouders om met hun jeugdigen in gesprek te gaan over wat wel en niet kan op straat.