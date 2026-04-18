Sellingers halen de bezem door hun huis en verkopen overtollige spullen op hun inrit

SELLINGEN – Met een bezem in de tuin als herkenningsteken, deden zaterdag inwoners van Sellingen mee aan de Hasjes Bezemroute.
Voor de tweede keer organiseerde Stichting Heksje Hasje de Hasjes bezemroute. Van 10.00 tot 15.00 uur konden Sellingers hun overbodige spullen op hun inrit verkopen. De aanmeldingen bleven nog tot gisteren binnenkomen. Niet alleen de dorpskern maar verschillende aanliggende straten, zoals de Lammerweg, Rijsdam en Bovendiepsterweg, deden mee. De adressen werden op Facebook en op de website bekend gemaakt. Veel deelnemers waren herkenbaar aan een bezem in hun tuin
Op ruim 40 adressen werden vanuit tuinen en opritten tweedehands spullen verkocht. Bezoekers trokken door het dorp op zoek naar koopjes en bijzondere vondsten. Dat leverde tevreden reacties op bij de deelnemers. “We hebben behoorlijk wat verkocht. Niet zo heel veel bezoekers, maar we hebben er maar een paar nodig. Eigenlijk was het boven verwachting. Alle staal is weg en zelfs een vaas van honderd euro is verkocht.”
