Sellingers halen de bezem door hun huis en verkopen overtollige spullen op hun inrit

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 18 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE REGEN | FRISSERE WEEK

Het begin is vandaag nog redelijk en ook droog, maar vanmiddag gaat het af en toe regenen. Er passeert dan een storing met enkele buien en veel regen valt er niet, maar het wordt in de loop van de middag toch wat vochtig. En het wordt ook frisser want eerst stijgt de temperatuur nog tot 16 of 17 graden, maar later vanmiddag is het nog maar 12 graden. De wind is zwak of matig en draait bij van zuidwest naar west tot noordwest.

Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en hooguit valt er een keer een enkele kleine bui. Het wordt vannacht ok rustig en fris: minimumtemperatuur rond 3 graden en kans op mistbanken. En misschien eventjes vorst aan de grond.

Morgen is er een zwakke tot matige noordwesten-wind en dat geeft felle zon, stapelwolken, en misschien een enkele bui. Maximumtemperatuur 11 á 12 graden. Maandag begint ook fris en overdag is het vaak bewolkt met enkele buien, want de wind draait dan naar het noordoosten. Maar ná maandag wordt daarmee drogere lucht aangevoerd en waarschijnlijk is het de rest van de week dan ook droog en vrij zonnig. Maxima vanaf dinsdag van 13 tot 15 graden.