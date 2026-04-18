VV Pekela pakt winst bij VVS

OOSTWOLD – Voor beide ploegen was het nog een belangrijke wedstrijd om aan het eind van de competitie zover mogelijk bovenin de ranglijst te eindigen. De ploeg van trainer Henry Meijerman pakte verdiend de winst en door het verlies van GEO staan de Pekelders nu op een mooie tweede plek.
VVS, de ploeg van trainer Jaap Veldhuis, probeert ook bovenin te blijven en door een vierde plaats op de het eind mee te kunnen doen aan de nacompetitie. Daar leek het in eerste instantie in de wedstrijd tegen Pekela ook nog wel op toen Lars Eggens binnen de tien minuten had moeten en kunnen scoren. Zijn inzet verdween langs de verre paal.
Ramon van Hoorn maakte na een klein kwartier spelen de 0-1 voor de Pekelders. De bal uit een corner werd knap door hem binnengekopt. Daarna was het de beurt aan de thuisploeg, Mika Hillenga kopte op de lat.
Vrij vroeg in de tweede helft ging men achterin bij VVS fors in de fout, waardoor Rodney Meijer alleen op het doel afkon en de 0-2 scoorde. De ingevallen Erjon Hoti maakte daarna nog de 0-3.
VVS staat na deze nederlaag, samen met Scheemda, nog een gedeelde vierde plek. Gespeeld moet er door de Oostwolders nog tegen de op de zesde plek staande Mussel (thuis) en Bato (uit). Pekela moet nog aantreden tegen Scheemda (uit) en Nieuwolda (thuis).
Tekst en foto’s: Gert Meulman