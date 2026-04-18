Wandelaars genieten van 5e Roegbaindertocht langs natuur, historie en beleving

OUDE PEKELA – Onder prima omstandigheden is zaterdag de 5e editie van de Roegbaindertocht van start gegaan. Vanuit de kantine van W.S.S. in Oude Pekela vertrokken honderden wandelaars voor een tocht door de regio, waarbij opnieuw gekozen kon worden uit afstanden van 5, 10, 15 en 25 kilometer. Om 09.00 uur vertrok de 25 kilometer en met tussenpauzes van een half uur gingen vervolgens ook de 15, 10 en 5 kilometer van start.
De routes voerden de deelnemers langs een gevarieerd landschap. Waar de kortere afstanden voornamelijk in en rond Oude Pekela bleven, trokken de wandelaars op de langere routes richting het Pekelderbos, het Hoornderveen en verder de regio in. De 25 kilometer voerde zelfs richting Wedde, waar onder meer de omgeving van de Burcht Wedde werd aangedaan.
Onderweg was er volop aandacht voor beleving. Zo passeerden deelnemers diverse rustpunten en lokale bedrijven, waar gezorgd werd voor eten, drinken en vermaak. De eerste verzorgingspost voor de langere afstanden bevond zich bij het boerenbedrijf van de familie Eelting, waar de deelnemers werden verwelkomd met de vrolijke klanken van Accordeonorkest Grandioso. Een bijzonder onderdeel van de route was daarnaast de passage door Dinopark Tenaxx, waar wandelaars letterlijk tussen de levensechte dinosaurussen door liepen, wat bij velen voor verrassende en enthousiaste reacties zorgde.
Bij de Hervormde Kerk Oude Pekela bevond zich de laatste verzorgingspost. Hier konden alle deelnemers nog iets eten en drinken, variërend van fruit tot een warme snack, voordat zij terugkeerden naar het W.S.S.-terrein. Daar werden de wandelaars ontvangen en konden zij een mooie herinneringsmedaille en een kaart in ontvangst nemen.
De organisatie had wederom ingezet op een combinatie van natuur, cultuur en gezelligheid. Muziek langs de route, goed verzorgde cateringposten en de inzet van vrijwilligers zorgden ervoor dat het evenement soepel verliep. In totaal namen vandaag 465 wandelaars deel, opnieuw meer dan tijdens de vorige editie. Daarmee onderstreept de Roegbaindertocht haar groei en zet het evenement Pekela steeds nadrukkelijker sportief op de kaart.
Freddy Stötefalk