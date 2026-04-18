Westerwolde speelt een na laatste thuiswedstrijd tegen Engelbert

VLAGTWEDDE – Als zondagmiddag in Vlagtwedde de wedstrijd Westerwolde – Engelbert wordt gespeeld, zal bij velen de gedachte vast en zeker nog wel eens teruggaan naar de een na laatste zondag van november van het vorig jaar. Toen werd in Engelbert de memorabele “sneeuwwedstrijd” gespeeld. Een min of meer aangekondigde sneeuwjacht kenmerkte destijds deze toch wel bijzondere wedstrijd.

Begon de wedstrijd zo’n vijf maanden geleden nog onder een harde en koude zuidwesten wind, om een uur of vier was het doel aan de overkant van het veld plots niet goed meer te zien. Mede uit oogpunt van veiligheid voor spelers, leiding en publiek stuurde de dienstdoende arbiter beide teams iets vervroegd naar de kleedkamer met in zijn aantekenboekje een 3 – 1 winst voor Westerwolde.

Komende zondagmiddag zullen bij de return de weersomstandigheden vast en zeker iets beter zijn en kan er zich op De Barlage een leuk duel ontwikkelen tussen de nummers vier en tien op de ranglijst. Tegenstanders die beide, zij het vanuit verschillende invalshoeken, er baat bij hebben met de volle drie punten aan de haal te gaan.

Engelbert

Engelbert, tot voor kort getraind door de in Vlagtwedde niet onbekende Loek Swarts, kent tot dusver een niet al te gemakkelijk seizoen en bivakkeert momenteel op de tiende plaats in de tussenstand. En aangezien de nummers 10 en 11 van de 4e klasse B als herkanser worden bestempeld, zal het voor Engelbert de laatste vier wedstrijden zaak zijn om directe concurrent Drieborg achter zich te laten om zodoende door rechtstreekse handhaving nog een jaar in de vierde klasse te voetballen. Zo niet, dan wordt het nacompetitie spelen. Uit de 18 gespeelde wedstrijden verzamelden de Engelberters 16 punten met een daarbij horend doelsaldo van 22 – 35.

Westerwolde

Na het dure puntenverlies vorige week zondag in en tegen Zevenhuizen moet Westerwolde voorlopig pas op de plaats maken. Wil men mee blijven doen m.b.t. de titel of het spelen van nacompetitie, dan zullen de eigen drie laatste wedstrijden in winst moeten worden omgezet en is men afhankelijk van wat de direct concurrentie in het restant van de competitie doet. Maar door het spelen van onderlinge wedstrijden in de top van het klassement kan er nog behoorlijk wat veranderen en wie weet kunnen de Vlagtwedders daarvan profiteren. Komende zondagmiddag eerst maar eens proberen tegen het altijd stugge Engelbert de punten op De Barlage te houden en daarna aan het eind van de middag bezien hoe de vlag er dan bij hangt. Westerwolde start de wedstrijd tegen Engelbert dus op de vierde plaats in de tussenstand met 33 punten uit 19 wedstrijden en een doelsaldo van 41 – 30.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Engelbert is dhr. R. van Klinken uit Emmen. Dhr. van Klinken was dit seizoen al een keer eerder actief op De Barlage toen hij de wedstrijd Westerwolde – Gieterveen onder zijn hoede had. Pupil van de week is Lars Sikkema; hij speelt in Westerwolde JO10-1.

Wedstrijdsponsor

Bron en foto’s: vv Westerwolde/ HJ Pleiter