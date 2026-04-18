WVV verliest met miniem verschil van Bargeres

WINSCHOTEN – Wat op de ranglijst een verschil tussen beide ploegen is, daar was binnen de lijnen niet veel van zichtbaar. Bargeres staat op een tweede plek, WVV op een negende. Wel pakte de ploeg uit Emmen de volle winst door een enkele en dus beslissende goal.
De goal werd in het laatste kwartier van de eerste helft gemaakt. Door een foutje achterin bij de ploeg van trainer John Meijer was het Rob de Graaff die voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende.
Ook in de tweede helft deden beide ploegen niets voor elkaar onder. Voor WVV was het een vrije trap van Niels Hilverts die maar net van de lijn werd gehaald. Bargeres topscorer Yorick Zweerink miste nog een strafschop die gestopt werd door doelman Kees Koning.
