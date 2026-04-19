Boek ‘De Groeten uit Ter Apel’ laat andere kant van het dorp zien

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel vond vanmiddag de feestelijke presentatie plaats van het boek De Groeten uit Ter Apel. Met deze uitgave willen de makers een ander, positiever beeld laten zien van het dorp dan vaak in het nieuws naar voren komt.



Wie aan Ter Apel denkt, denkt al snel aan het asielzoekerscentrum en de bijbehorende problematiek. Volgens de initiatiefnemers doet dat geen recht aan het dorp zoals inwoners het zelf ervaren. Met het project De Groeten uit Ter Apel wordt juist die kant belicht: de geschiedenis, de natuur en de rust en ruimte die het gebied kenmerken.



Voor het boek zijn 25 inwoners geïnterviewd en gefotografeerd. Hun persoonlijke verhalen en portretten vormen samen een veelzijdig beeld van het dagelijks leven in Ter Apel. Het resultaat is een fraai vormgegeven uitgave met sterke fotografie van Joop van Putten en aansprekende teksten.



Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Wethouder Giny Luth. Ook de oudste en jongste deelnemer aan het project ontvingen een exemplaar. De presentatie vond plaats in de Kloosterkerk en werd goed bezocht.



Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers actief betrokken. Zo konden aanwezigen op de achterkant van een kaart een persoonlijke groet schrijven. De mooiste inzending werd aan het eind van de middag door een jury beloond met een tegel, voorzien van een ‘tegenwijsheid’ uit één van de interviews uit het boek.

Daarnaast was er een kennisquiz over Ter Apel, met vragen over zowel het verleden als het heden van het dorp. Onderwerpen als Old Graitje, Plan Kikkert en het internationale waterpolotoernooi ZEPTA bij Moekesgat passeerden daarbij de revue.



De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij bezoekers nog napraten over het project dat door velen als geslaagd en waardevol werd ervaren. Er was veel landelijke belangstelling voor dit project, want ook de media kent Ter Apel vanuit één perspectief. Met De Groeten uit Ter Apel hopen de makers dat meer mensen kennismaken met het Ter Apel zoals de inwoners dat kennen: een dorp met een rijk verleden en een sterke, betrokken gemeenschap.



Het project is mogelijk gemaakt met steun van diverse instanties en vele vrijwilligers.

André Dümmer