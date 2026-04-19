Brandweer blust loods in Zuidbroek

ZUIDBROEK – De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een loods in Zuidbroek.
Rond negen uur vanavond werd brandweer Zuidbroek gealarmeerd voor een brand aan de Kostverloren in Zuidbroek. Omdat er vanaf de a7 veel rook en vuur zichtbaar was, schaalde de meldkamer op voorhand op naar middelbrand. Een extra tankautospuit van brandweer Hoogezand kwam ter plaatse.
Omdat de brand zich in een loods bevond die dicht op de woning staat, werd volledig ingezet om overslag naar de woning te voorkomen. Door een snelle inzet heeft de brandweer dit weten te voorkomen.
De brandweer zal nog enige tijd aanwezig blijven voor nabluswerkzaamheden. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen