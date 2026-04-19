Fase 2: Het Park in Blauwestad officieel geopend

BLAUWESTAD – Vrijdag 17 april was het zover: de officiële opening van fase 2 van Het Park in Blauwestad! Gedeputeerde Pascal Roemers van de provincie Groningen en wethouders Gert Engelkens en Erich Wünker van de gemeente Oldambt verrichtten de openingshandeling door samen een bouwbord en straatnaambord te onthullen. Daarmee gaven zij het startsein voor de verkoop van dertig nieuwe vrije kavels in het gebied.

De bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van genodigden, aannemers en buurtbewoners. Het projectbureau Blauwestad, dat in opdracht van de provincie Groningen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en verkoop van de kavels, organiseerde de bijeenkomst.

Dertig kavels in het groen en aan het water

Op maandag 20 april start de verkoop van de dertig kavels in fase 2 van Het Park. De kavels variëren in grootte van 678 tot 1.490 vierkante meter, met een vanafprijs van € 132.500. Nieuw in deze fase is dat een deel van de kavels direct aan het water ligt. Bij deze kavels zijn aanlegplaatsen aanwezig, zodat toekomstige bewoners straks vanuit hun tuin het Oldambtmeer op kunnen varen.

De tweede fase sluit aan bij de bestaande bebouwing van Het Park, waar de architectuur is geïnspireerd op de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. De wijk ligt op korte afstand van de Pieter Smitbrug en de binnenstad van Winschoten.

Nieuwe straatnaam: De Raai

Tijdens de opening werd ook de naam van de nieuwe woonstraat onthuld: De Raai. Die naam verwijst naar een historisch begrip uit de tijd van de veenontginning. Een raai betekende vroeger een grenslijn of een diepe greppel voor ontwatering. Op oude kaarten van eind 19e en begin 20e eeuw stond op deze plek – waar nu Het Park en het Havenkwartier liggen – de aanduiding De Raai. Met de komst van het Oldambtmeer verdween de naam, maar nu keert hij terug in de noordelijke straat van fase 2 van Het Park. Zo krijgt een stukje lokale geschiedenis opnieuw een plek in Blauwestad.

Verdere ontwikkeling van Blauwestad

De opening van fase 2 van Het Park markeert een nieuwe stap in de verdere groei van Blauwestad. Volgens gedeputeerde Pascal Roemers is dit opnieuw een bevestiging dat de belangstelling voor wonen in Blauwestad onverminderd groot blijft. “Met deze kavels spelen we in op de vraag naar ruime bouwkavels in een groene en waterrijke omgeving,” aldus Roemers.

Voor deze nieuwe fase van Het Park is er een eigen beeldkwaliteitsplan ontwikkeld, geïnspireerd op de architectuur van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

Bron en foto’s: Joop Bartels