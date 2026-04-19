Gratis Kennismakingsclinic bij Golfclub Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 19 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE FRISSE DAGEN | NA MORGEN VEEL ZON

We hebben vandaag en morgen twee behoorlijk frisse dagen voor de tijd van het jaar, want vandaag wordt het maximaal 13 graden en morgen maar 10 of 11 graden. Daarbij is er vandaag weliswaar wat zon maar de bewolking is duidelijk aanwezig en daar kunnen ook enkele buien uit voortkomen. Er staat vanmiddag een matige noordwestenwind, vanavond neemt de wind weer sterk af. Dan is het ook droog en meest helder.

Vannacht is het daardoor ook koud: de minimumtemperatuur komt uit tussen de 2 en 4 graden. Morgenochtend neemt de bewolking snel toe en gaandeweg de ochtend en morgenmiddag valt er af en toe regen. Meest matige wind morgen, draaiend naar noord tot noordoost. Die wind blijft morgenavond ook waaien en al met al wordt het een erg frisse voorjaarsdag.

Maar dinsdag komt de zon weer terug en die blijft tot laat in de volgende week. Het is vanaf dinsdag tot en met donderdag zonnig en het wordt dan ’s middags 14 tot 16 graden, minimumtemperaturen die dagen van 2 tot 4 graden met en doorwaaiende noordoostenwind. Eind van de week en volgend weekend is er een matige noordenwind. Dat geeft weer meer bewolking en kans op een bui.