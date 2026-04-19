Gratis Kennismakingsclinic bij Golfclub Westerwolde

Foto: Ed van de Bunt
Catharina Glazenburg

VLAGTWEDDE – Het mooie weer breekt weer aan. Tijd om veel buiten te zijn en tijd voor iets nieuws!
Misschien gaat u opzoek naar een nieuwe hobby en vraagt u zich af of de Golfsport iets voor u is?
Dan nodigt Golfclub Westerwolde u van harte uit voor een gratis kennismakingsclinic op zaterdag 9 mei 2026, van 10:00 tot 12:00 uur, op onze prachtige golfbaan in Vlagtwedde. ​


De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan. ​


Na de clinic bieden wij een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden. ​


Aanmelden voor de gratis clinic kan via clinics@gcwesterwolde.nl
Locatie:​ Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde​.

Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is. Zij kijken ernaar uit u te verwelkomen bij de golfclub!​

Bron: Ed van de Bunt

