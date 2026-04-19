Heiligerlee speelt zich door late winst op MOVV veilig

HEILIGERLEE – De ploeg van trainer Ard Leeraar pakte in de laatste minuten van hun thuiswedstrijd tegen streekgenoot MOVV voor de vijfde keer op rij de overwinning en zijn daardoor zeker van klasse behoud. Als kers op de taart staan de Kloosterholtjers ook nog op polepositie voor de derde periode. MOVV daarentegen zal in hun laatste twee wedstrijden nog stevig aan de bak moeten voor lijfsbehoud.
Door Gert Meulman
Heiligerlee miste hun geschorste topscorer Olaf Gelderloos, maar desondanks hadden ze in de eerste helft het overwicht over de Midwolders. De corners, genomen door Erwin Aukes, brachten veel gevaar voor het doel van Mark Mulder. De spits van vandaag bij Heiligerlee: Jeroen Jager zag een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. MOVV werd nog een keer wat gevaarlijk toen de op het middenveld geposteerde Jordi Blaauw zijn schot rakelings naast zag gaan. Nog voor de rust moest MOVV-aanvoerder Davey Ottema geblesseerd naar de kant. Voor hem kwam Nanne Jelmersma binnen de lijnen. In de rust bleef Joël Puister bij MOVV in de kleedkamer voor Stijn Janssen.
Na rust pakte de ploeg van trainer Kor Schreuder het spel wat beter op, kregen wat meer druk naar voren, maar tot echte kansen leidde dit niet. Heiligerlee bleef gevaarlijk en Ruben Baas zag zijn schot vanuit de draai net buiten het doel gewerkt door Mulder. Een kwartier voor tijd was het aan de andere kant Jordi Blaauw die nog een schot van hem rakelings naast het doel van Kevin Tieks zag verdwijnen.
Schreuder bracht nog Bas Nomden voor Dynand Imminga en Leeraar bracht Melle Kampyon voor Bas Snoek binnen de lijnen. MOVV kreeg daarna nog een beste kans. Op aangeven van Bas Nomden, was het Nick Wiegman die voorlangs schoot. Waar het allemaal op een doelpuntloos duel leek af te gaan, bracht de mee opgekomen laatste man van Heiligerlee: Kevin de Haan hierin vlak voor tijd verandering. Uit een corner steeg hij het hoogst en kopte de bal ongehinderd hard binnen.
Heiligerlee speelt nog twee wedstrijden: thuis tegen koploper Sellingen en uit tegen Stadspark. MOVV moet nog wat punten zien te pakken; thuis tegen Stadspark en uit bij naaste belager Actief.
