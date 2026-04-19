Live muziek bij oldtimershow Bakker Valthermond

VALTHERMOND – Tijdens het Pinksterweekend 23, 24 & 25 mei is er een Oldtimershow bij Museum “Bakkersloane” van de fam. Bakker, met op 24 en 25 mei Live Muziek van Helene Neijmeijer, samen met haar muziekvrienden: Kim Hazes, René de Roo & Starling Days.
Op initiatief van Helene Neijmeijer zijn er, in het kader van “Music meets Art”, beide Pinksterdagen ook kunstenaars & kunstschilders aanwezig die ter plekke aan het werk zijn.
Museum Bakker Valthermond, Drentse Mondenweg 5, Valthermond.
Bron: Helene Neijmeijer