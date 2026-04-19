Politie met spoed naar melding schietincident Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – De politie is vannacht uitgerukt voor de melding van een schietincident in Emmer-Compascuum.
Om 00:40 uur kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Tweede Koppelveenweg in Emmer-Compascuum. Onderzoek wees uit dat er met een luchtbuks is geschoten.
Voorafgaand aan het incident zou er een ruzie in de relationele sfeer hebben plaatsgevonden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Het onderzoek gaat vandaag verder. Er is nog niemand aangehouden
Bron: Politie Drenthe