GIETEN – Op zaterdag 9 mei vindt de 18de editie van de Magnesium Run van Gieten plaats.
Het open noordelijk kampioenschap halve marathon, wedstrijden over 5.3 en 10 kilometer, jeugdlopen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, VB-lopers, frame runners, wandelaars. Kort samengevat: de hele dag reuring in en rondom het dorp. Meer dan 150 vrijwilligers zijn in touw om het sportfestijn met meer dan 1000 deelnemers in goede banen te leiden.
Ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze helpt mee en gaat medailles uitreiken en sponzen en flesjes water uitdelen. Hoe mooi is dat?
Huisarts Johan Winter uit Stadskanaal lijdt aan een erfelijke spierziekte, maar doet voor de eerste keer als frame runner mee aan de halve marathon. Zijn dochter rent met hem mee. Het ultieme doel is om samen een marathon te lopen!
Bron: Paul Abrahams