Bijzondere CKV les voor leerlingen klas drie Dollard College

OUDESCHANS – Op maandag 20 april kwamen in Oudeschans even na 13 uur 25 leerlingen aangefietst. Op de fiets voorafgegaan door Dineke Bieleveld-Staalstra – oud-directeur van het Dollard College Bellingwolde – was klas 3 in de regen van school vertrokken.
In het kerkje was er een woord van welkom door Marian Kiewiet, gastvrouw van de jubilerende concertcommissie. Vervolgens gingen de leerlingen in 3 groepen van 8 leerlingen voor een half uur langs piano, blokfluit en viool.
De piano in het kerkje werd bespeeld door Ferdi Bijker, student piano ah Pr. Claus Conservatorium en Jacco Lamfers, concertpianist/componist. Ferdi speelde werk van Bach, Beethoven en Chopin. De groep kwam het podium op om het binnenwerk van de deels ontklede piano te kunnen bekijken. Jacco speelde vervolgens twee korte stukken van door hemzelf gecomponeerde muziek van zijn cd’s: Zeevariaties en Highland Mediations.
Eran Wajsenblum uit Bellingwolde bracht tal van blokfluiten mee naar het vestingmuseum. Daar ontving hij de drie groepen leerlingen. Eran is naast klassiek blokfluitist ook docent. En heeft de geschiedenis van de blokfluit bestudeerd.
Hij wist veel te vertellen. En nodigde ze uit om aandachtig te luisteren: wat hoor je?Eran speelde o.m. een stuk uit The Nightingale van Jacob van Eyck om ze geluiden te leren herkennen.
Caroline Babendererde is violiste en docent viool. Zij bracht haar viool tot klinken in de huiskamer van gastvrouw Marian Kiewiet aan de Voorstraat in Oudeschans.
Zij bracht werk van o.m. Paganini, Bach en Le Quattro Stagioni van Vivaldi ten gehore. En vertelde over het verschil tussen viool, altviool en cello. Ze is op haar vijfde begonnen met viool spelen. Ze had het niet van een vreemde; haar vader speelde ook viool.
Caroline peelde ook een stuk uit Harry Potter. En de bekendste muziek uit Shindler’s List.
Dit was een bijzondere CKV (culturele kunstzinnige vorming) les voor de leerlingen.
Bron: Ruud Hemmen
Foto’s: Jan Glazenburg en Ruud Hemmen (tevens video)