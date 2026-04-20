Bijzondere CKV les voor leerlingen klas drie Dollard College

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 20 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET WAT REGEN | MORGEN EN WOENSDAG ZONNIG

Het ziet er vandaag eerst nog goed uit met af en toe zon, maar vanuit Duitsland komt er meer bewolking en vanmiddag komt daar ook een front met wat regen bij. Dus het gaat vanmiddag vanuit het noorden en vanuit Duitsland af en toe regenen en de meeste tijd is het vanmiddag dan ook bewolkt. En het is een koude dag want de temperatuur komt maar uit op 10 of 11 en er komt een matige wind uit noord tot noordoost bij te staan.

Vanavond wordt het bij ons weer snel droog en vannacht is het in principe ook helder. Minimumtemperatuur rond 2 graden en dus kans op vorst aan de grond, maar dat zal heel plaatselijk zijn want er blijft vannacht wat wind staan. Door die wind is het morgenochtend natuurlijk wel koud maar er is morgen veel zon met wat kleine stapelwolken. Maximum morgenmiddag rond 14 graden en windkracht 4 tot 5 uit het noordoosten.

Woensdag is er windkracht 2 tot 4 uit noordoost tot oost. Het is voor het gevoel een stuk warmer met een maximum van 16 of 17 graden, maar de eerste uren zijn fris na minima in de nacht van 0 tot 2 graden. Donderdag is er een noordenwind met zon en wolkenvelden. Vrijdag is misschien een bui mogelijk maar veel zal dat niet zijn. Maxima donderdag en vrijdag van 14 of 15 graden.