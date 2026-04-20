Boerinnengroep uit Friesland bezoekt de Westeresch in Veele

VEELE – Vandaag bracht de boerinnengroep De Stellingwerven uit Z.O. Friesland een bezoek aan Westerwolde, waaronder de Westeresch in Veele (project ESsentie).
’s Morgens werd een bezoek gebracht aan de buffelfarm van de familie Meems in Onstwedde.
Voor de groep, waarvan het merendeel reguliere melkveehouder is, was dit eyeopener. Maar ze zagen geen reden om over te stappen op buffels, “wy bliuwe by ús zwart-wite kij”, aldus de dames.
Rond het middaguur ging de groep naar Eetcafé De Leeuw in Wedde waar soep en heerlijke broodjes voor hen klaar stonden.
Daar vertelde Harm Kuil (één van de pachters) voorafgaande aan het bezoek aan de Westeresch in Veele het één en ander over het project ESsentie, natuur inclusieve landbouw. Met name over de opzet van het project, vanaf de start tot waar de pachters nu staan en hun toekomstverwachtingen.
2026 is een overgangsjaar voor de pachters. Getracht wordt om de projectfinanciering voor de komende 6 jaar rond te krijgen. Onder andere Fascinating (een samenwerkingsverband van onder andere Agrifirm, Avebe, Cosun, Provincie, LTO Nederland) is daarvoor in beeld.
Met gevulde maag vertrok de groep naar de Westeresch waar Raymond Klaassen van RUG Groningen, samen met Harm Kuil, de dames meenamen voor een rondwandeling en uitleg gaven over de natuurwaarden, flora en fauna, manier van boeren en het composteren. Uit de reacties en vragen van de dames bleek een brede interesse voor een aantal genoemde zaken. Als dank ontvingen beide heren een presentje met natuurlijk Friese artikelen.
Rond 15.00 uur vertrok de groep naar Blauwestad voor een rondvaart. De ouders van één van de boerinnen hebben daar geboerd totdat alles onder water werd gezet. Als afsluiter maakte één van de dames van de boerinnengroep mooie woordspelingen:
Vanmorgen “buffelen” bij Meems, vervolgens “in de soep” bij De Leeuw en daarna “in de boot” bij Blauwestad.
Bron en foto’s: Harm Kuil