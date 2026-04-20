Concert van kamerkoor Bel Canto in de Sint-Vituskerk

WINSCHOTEN – Op 10 mei zal kamerkoor Bel Canto een concert geven in de Sint-Vituskerk aan de Langestraat 75 in Winschoten.
Het koor zingt stukken van Rutter, Mendelsohn, Dvorak, Gounod, Guilmant, Elgar, Haydn, Beach en Wesley. Bouko Tiggelaar begeleidt Bel Canto op het orgel en zal ook nog een paar stukken ten gehore brengen. Een mooi programma dus. Bel Canto staat onder leiding van Victor Verhoef.
Het concert begint om 15.30u. U kunt een kaartje bij de ingang kopen of reserveren bij Gieneke van der Zwaag 06 51657962.
Bron: Gieneke van der Zwaag