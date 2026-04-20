Damteam CBS De Vossenburcht uit Winschoten naar finale NK-schooldammen

Zaterdag 18 april stonden in Nederland de halve finales om de NK-damtitel voor basisscholen op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB).

In het basisonderwijs kennen we 2 leeftijdscategorieën, de welpen, groep 3 t/m 6 en de pupillen, groep 7/8. De 67 viertallen in de welpenklasse, gingen hiervoor naar Zuidwolde (Gr.) Laren (Gld.) Vianen of Hoogblokland. De 73 teams in de pupillenklasse, gingen daarentegen naar Hijken, Doetinchem, Wageningen, Harderwijk of Oud-Alblas. In totaal gaven 140 viertallen acte de préséance in bovengenoemde halve finalegroepen. Afhankelijk van de groepsgrootte gaan 4 tot 7 viertallen per groep naar de finale om de NK-titel op 30 mei in Dedemsvaart (welpen) en Heerde (pupillen) Alle halve finalegroepen mochten zich zaterdag verheugen in een grote schare supporters.

Vijf teams regio Oost-Groningen

De regio Oost-Groningen was bij deze halve finales, vertegenwoordigd in de welpenklasse, groep 3 t/m 6, met CBS Mons Sinaï 1 en 2 uit Heiligerlee en CBS Maranatha uit Winschoten. In de pupillenklasse, groep 7/8 waren dat CBS De Loopplank uit Blijham en CBS De Vossenburcht uit Winschoten.

Van de regio Oost-Groningen wist alleen het damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten zich met een derde plaats in de Dorpshoeve in Hijken te plaatsen voor de grote finale in Heerde (Gld.) op zaterdag 30 mei. Het pupillen-damteam, groep 7/8, van CBS De Vossenburcht werd overigens gevormd door Evelyn 15 punten, Ryan 7 punten, Julia 10 punten en Simeon 11 punten. Voorwaar een uitstekende prestatie van het kwartet dammers uit Winschoten.

Scoreverloop CBS De Vossenburcht Winschoten

De halve finalegroepen bij de pupillen werkten 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 basisminuten + 10 seconden per zet”. De 1e ronde werd CBS De Vossenburcht gekoppeld aan CBS de Loopplank uit Blijham, hetgeen een 8 – 0 winst opleverde voor De Vossenburcht. Vanaf de 2e ronde koppelde de computer de schoolteams tegen elkaar, met als uitgangspunt teams met ongeveer hetzelfde aantal punten tegen elkaar.

In de 2e ronde verloor CBS De Vossenburcht met 8 – 0 tegen de latere ongeslagen kampioen Eben Haëzerschool 1 uit Hollandscheveld. Daarna volgde een gedegen 4 – 4 gelijkspel tegen IKC ’t Hiekernust uit Hijken. Vervolgens konden een drietal zeges worden bijgeschreven tegen respectievelijk Eben Haëzerschool 2 Hollandscheveld 5 – 3, RKBS De Hofstee uit Julianadorp eveneens een 5 – 3 zege en tegen de EBS De Fontein Hoogeveen een 6 – 2 overwinning. In de 7e ronde volgde 7 – 1 verlies tegen de latere nummer 2 PC De Rank 1 uit Julianadorp.

Tenslotte perste CBS De Vossenburcht in de 8e en 9e ronde er nog een eindsprintje uit met twee maal 5 – 3 tegen respectievelijk CBS De Bron uit Wezep en CBS De Ark uit Dedemsvaart. Dit resulteerde in een keurige 3e plaats op het podium, wat ook nog eens een beker opleverde. CBS de Loopplank uit Blijham had eveneens een goed toernooi gespeeld en sloot de halve finale af met een 11e plaats en een keurige 50 % score 9 punten uit 9 partijen. CBS de Loopplank behaald tegen de 5 onderstaande teams maar liefst 9 wedstrijdpunten en kwam “zegge en schrijve” 1 wedstrijdpunt te kort voor een finale plaats. In Hijken plaatsten de nummer 1 t/m 7 zich namelijk voor de NK-finale in Heerde. Hier maar liefst een middenmoot van 8 teams binnen de grens van 1 wedstrijdpunt.

Welpen halve finale Zuidwolde (Gr.)

In het Groningse Zuidwolde fungeerde de plaatselijke basisschool SWS ’t Groenland als gastheer, waarbij de deelnemende schoolteams uit Oost-Groningen goed voor de dag kwamen. CBS Maranatha uit Winschoten bezette de 14e plaats met 5 wedstrijdpunten in het eindklassement, waarbij het damteam uit 4 meisjes bestond. CBS Maranatha won tegen De Friese kampioen CBS De Tarissing uit Rinsumageest nipt met 5 – 3 en tegen het tweede team van SWS ’t Groenland uit Zuidwolde werd het 6 – 2. Het 5e punt werd gescoord tegen IKC Mr. Harm Smeenge uit Beilen. Toch een mooi resultaat voor dit jonge team.



CBS Mons Sinaï 1 uit Heiligerlee werd 12e met 8 wedstrijdpunten en CBS Mons Sinaï 2 Heiligerlee een uitstekende 8e plaats en een 50% score (9 punten uit 9 partijen). CBS Mons Sinaï 2 stond na de 8e ronde zelfs op een gedeelde 6e plaats in het tussenklassement, echter de computer koppelde het team uit Heiligerlee, in de laatste ronde, aan de koploper SWS ’t Groenland 1 uit Zuidwolde, dat reeds de titel op zak had, maar geen krimp gaf en met 7 – 1 won. Daardoor zakte CBS Mons Sinaï 2 naar de 8e plaats. Met een gelijkwaardige tegenstander had er zeker meer in gezeten, maar desondanks konden beide teams van CBS Mons Sinaï terugzien op een geslaagde dag, met goed opgezette partijen, waarbij heel veel wedstrijdervaring is opgedaan, met als voordeel het spelen tegen leeftijdsgenoten.



Kortom een mooie basis voor het volgende scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen. Overigens in Zuidwolde plaatsten de eerste 5 teams zich rechtstreeks voor de finale in Dedemsvaart. De eindstand in Zuidwolde kende, met 7 teams, een sterke middenmoot met 1 punt verschil tussen de nummer 5 en 11. In tegenstelling tot de pupillen werkten de welpen de partijen af zonder klok, waarbij voor de planning ca. 30 minuten per ronde werd ingecalculeerd. Met deze positieve resultaten zijn de scholen uit de regio Oost-Groningen terug aan het front.

Eindstand welpen in Zuidwolde

SWS ’t Groenland, Zuidwolde (Gr.) 9 – 17 St. Michaëlschool Groningen 9 – 14 IKC De Fontein, Den Helder 9 – 12 PC De Rank, Julianadorp 9 – 12 EBS De Fontein Hoogeveen 9 – 10 CBS de Regenboog, Noordscheschut 9 – 10 IKC Het Koraal Hoogeveen 9 – 9 CBS Mons Sinaï 2 Heiligerlee 9 – 9 IKC Mr. Harm Smeenge Beilen 9 – 9 Dalton KC De Eshorst 1 Beilen 9 – 9 Dalton KC De Eshorst 2 Beilen 9 – 9 CBS Mons Sinaï 1 Heiligerlee 9 – 8 IKC G.A. de Ridder Beilen 9 – 7 CBS Maranatha Winschoten 9 – 5 CBS De Tarissing Rinsumageest 9 – 4 SWS ’t Groenland 2 Zuidwolde 9 – 0

Eindstand pupillen in Hijken

Eben Haëzerschool 1 Hollandscheveld 9 – 18 PC De Rank 1 Julianadorp 9 – 16 CBS De Vossenburcht Winschoten 9 – 13 CBS De Bron Wezep 9 – 11 Eben Haëzerschool 2 Hollandscheveld 9 – 10 RKBS De Hofstee Julianadorp 9 – 10 KC De Schaapskooi Wezep 9 – 10 CBS De Ark Dedemsvaart 9 – 9 PC De Rank 2 Julianadorp 9 – 9 CBS de Loopplank Blijham 9 – 9 SWS ’t Groenland Zuidwolde (Gr.) 9 – 9 IKC ’t Hiekernust Hijken 9 – 9 St. Michaëlschool Groningen 9 – 8 EBS De Fontein Hoogeveen 9 – 8 IKC Pieter van Thuyl Hoogersmilde 9 – 6 IKC de Ridderschool 2 Beilen 9 – 4 IKC de Ridderschool 1 Beilen 9 – 3

Bron: Geert Lubberink